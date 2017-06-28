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Генеральная репетиция парада ко Дню Независимости в Минске
28.06.2017 21:56 — Разное | Sputnik Беларусь
Беларусь традиционно с размахом отмечает День Независимости — каждый год в республике устраивают военный парад, который сменяет театрализованное шествие.
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© Sputnik/
Генеральная репетиция парада — последняя перед главным мероприятием, которое минчане и гости города увидят 3 июля. Ранее репетиции проводила рота почетного караула, а также военная техника отрабатывала проезд в составе колонны.
Во время одной из репетиций парада, когда военная техника проходила по столице, произошло ДТП —
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Генеральная репетиция парада ко Дню Независимости проходит в Минске. Смотрите прямую трансляцию прохождения колонн войск.
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