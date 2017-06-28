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Генеральная репетиция парада ко Дню Независимости в Минске

28.06.2017 21:56 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Беларусь традиционно с размахом отмечает День Независимости — каждый год в республике устраивают военный парад, который сменяет театрализованное шествие.

Генеральная репетиция парада ко Дню Независимости в МинскеМинске" title="Подготовка к генеральной репетиции парада в Минске" class="">
© Sputnik/
Танки снова в Минске: проезд техники перед репетицией парада 3 июля

Генеральная репетиция парада — последняя перед главным мероприятием, которое минчане и гости города увидят 3 июля. Ранее репетиции проводила рота почетного караула, а также военная техника отрабатывала проезд в составе колонны.

Во время одной из репетиций парада, когда военная техника проходила по столице, произошло ДТП — танк Т-72 врезался в столб и дерево на проспекте Независимости в районе станции метро "Московская". Авария вызвала широкий резонанс в обществе, а в студии радио Sputnik Беларусь известные политики Татьяна Короткевич и Олег Гайдукевич устроили дискуссию по поводу того, нужно ли вообще проводить военные парады.

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральная репетиция парада ко Дню Независимости проходит в Минске. Смотрите прямую трансляцию прохождения колонн войск.

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