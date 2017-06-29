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В Кубке Минска с участием клубов КХЛ добавился еще один участник и поменялся регламент
Хоккейный клуб «Юность», являющийся организатором межсезонного турнира «Кубок Минска» с участием команд КХЛ,
Как и анонсировалось прежде, в конце июля на льду «Чижовка-Арены» пройдет представительный международный турнир с участием команд КХЛ «Кубок Минска».
В турнире примут участие не пять, а шесть команд — свое согласие подтвердило минское «Динамо», которому поступало приглашение еще в январе, но,
Правда, в мае генеральный директор «Динамо» Анатолий Курилец
— Четкая позиция нашего клуба: без самого популярного клуба столицы и всей страны «Кубок Минска» пройти не должен. Тем более, турнир приурочен 950-летию нашей столицы. Могу поделиться, как сейчас принято говорить, инсайдом: принципиальная договоренность об участии «Динамо-Минск» в «Кубке Минска» достигнута. В ближайшее время, думаю, утрясем формальности и об этом будет объявлено официально.
Таким образом, в Кубке Минска выступят белорусские «Юность-Минск» и «Динамо-Минск», латвийское «Динамо-Рига», российские «Локомотив» (Ярославль), «Югра» (Ханты-Мансийск), «Динамо-Москва».
Именен формат соревнований: шестерка участников разделена на две группы по три коллектива, после однокругового мини-турнира в которых пройдут стыковые матчи за итоговые позиции.
Группа «А»: «Юность-Минск», «Динамо-Минск», «Динамо-Москва»;
Группа «В»: «Югра», «Локомотив», «Динамо-Рига».
Расписание матчей
26 июля
Локомотив — Динамо-Рига (15.00)
Динамо-Минск — Динамо-Москва (19.00)
27 июля
Юность-Минск — Динамо-Минск (15.00)
Югра — Локомотив (19.00)
28 июля
Динамо-Рига — Югра (15.00)
Юность-Минск — Динамо-Москва (19.00)
29 июля
Матч за пятое место (11.30)
Матч за 3-е место (15.30)
Финал (19.30).
Кроме того, на воскресенье, 30 июля, запланирован товарищеский матч команд «Юность-Минск» и «Локомотив», который начнется в 14.00.
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Хоккейный клуб «Юность», являющийся организатором межсезонного турнира «Кубок Минска» с участием команд КХЛ, объявил об изменении состава участников и...
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