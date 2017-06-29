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В Кубке Минска с участием клубов КХЛ добавился еще один участник и поменялся регламент

30.06.2017 21:29 — Разное | Tut.by  
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Хоккейный клуб «Юность», являющийся организатором межсезонного турнира «Кубок Минска» с участием команд КХЛ, объявил об изменении состава участников и регламента соревнований.

Как и анонсировалось прежде, в конце июля на льду «Чижовка-Арены» пройдет представительный международный турнир с участием команд КХЛ «Кубок Минска».

В турнире примут участие не пять, а шесть команд — свое согласие подтвердило минское «Динамо», которому поступало приглашение еще в январе, но, по словам главкома «Юности» Михаила Захарова, тогда оно осталось без ответа.

Правда, в мае генеральный директор «Динамо» Анатолий Курилец заявил, что клуб планирует принять участие в организуемом «Юностью» «Кубке Минска».

— Четкая позиция нашего клуба: без самого популярного клуба столицы и всей страны «Кубок Минска» пройти не должен. Тем более, турнир приурочен 950-летию нашей столицы. Могу поделиться, как сейчас принято говорить, инсайдом: принципиальная договоренность об участии «Динамо-Минск» в «Кубке Минска» достигнута. В ближайшее время, думаю, утрясем формальности и об этом будет объявлено официально.

Таким образом, в Кубке Минска выступят белорусские «Юность-Минск» и «Динамо-Минск», латвийское «Динамо-Рига», российские «Локомотив» (Ярославль), «Югра» (Ханты-Мансийск), «Динамо-Москва».

Именен формат соревнований: шестерка участников разделена на две группы по три коллектива, после однокругового мини-турнира в которых пройдут стыковые матчи за итоговые позиции.

Группа «А»: «Юность-Минск», «Динамо-Минск», «Динамо-Москва»;

Группа «В»: «Югра», «Локомотив», «Динамо-Рига».

Расписание матчей

26 июля

Локомотив — Динамо-Рига (15.00)

Динамо-Минск — Динамо-Москва (19.00)

27 июля

Юность-Минск — Динамо-Минск (15.00)

Югра — Локомотив (19.00)

28 июля

Динамо-Рига — Югра (15.00)

Юность-Минск — Динамо-Москва (19.00)

29 июля

Матч за пятое место (11.30)

Матч за 3-е место (15.30)

Финал (19.30).

Кроме того, на воскресенье, 30 июля, запланирован товарищеский матч команд «Юность-Минск» и «Локомотив», который начнется в 14.00.

 
Теги: Минск
 
 
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