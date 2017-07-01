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Леонтюк стала бронзовым призером этапа "Бриллиантовой лиги" в Париже

01.07.2017 22:33 — Разное | Tut.by  
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Белорусская толкательница ядра Юлия Леонтюк стала бронзовым призером этапа «Бриллиантовой лиги» в Париже, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для того, чтобы занять третье место, белоруске понадобилось показать свой лучший результат в сезоне — 18 м 28 см. Золотую награду в Париже завоевала Лицзяо Гун из Китая — 19 м 14 см. Серебряным призером стала Анита Мартон из Венгрии — 18 м 48 см. Еще одна белоруска Алена Дубцикая завершила выступление на четвертом месте — 18 м 23 см.

Юлия Леонтюк и Алена Дубицкая попали также в восьмерку сильнейших толкательниц ядра, которые выступят в финальном этапе «Бриллиантовой лиги» 24 августа в Цюрихе.

Главным стартом для белорусских легкоатлетов станет чемпионат мира, который с 4 по 13 августа примет Лондон.

 
 
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Белорусская толкательница ядра Юлия Леонтюк стала бронзовым призером этапа "Бриллиантовой лиги" в Париже.

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