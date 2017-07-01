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Пакьяо проиграл Хорну в бою за титул чемпиона мира в полусреднем весе

02.07.2017 20:56 — Разное | Tut.by  
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В Брисбене (Австралия) прошел вечер бокса, в главном бою которого 29-летний австралиец Джефф Хорн завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе, победив единогласным решением судей теперь уже бывшего обладателя этого пояса 38-летнего филиппинца Мэнни Пакьяо.

Хорн умело навязывал свои габариты, а также временами действовал грязно, он не раз наносил удары головой и локтями. Пакьяо временами действовал пассивно, давая сопернику сближаться и работать на ближней дистанции.

В 9-м раунде филиппинец заметно активизировался, в ходе затяжной атаки Пакмэн нанес сопернику немало тяжелых ударов. И хотя Хорн сумел продержаться до гонга, казалось, что он на грани досрочного поражения. Это вынудило рефери в перерыве предупредить австралийца о том, что если эта тенденция продолжится, то он остановит поединок. Однако Хорн сумел восстановиться и довести бой до победы. Счет судейских записок: 117−111, 115−113, 115−113.

Пакьяо утратил чемпионский титул, который он завоевал в ноябре 2016 года, победив американца Джесси Варгаса.

Для 38-летнего Пакьяо это седьмое поражение в карьере при 59 победах (38 — нокаутом) и 2 ничьих. У 29-летнего Хорна теперь 17 побед (11 — нокаутом) и одна ничья.

 
 
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Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO 38-летний филиппинец Мэнни Пакьяо проиграл австралийцу Джеффу Хорну в титульном бою.

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