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День освобождения Минска: 3 июля в архивных кадрах
03.07.2017 00:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Беларусь четыре года находилась под оккупацией нацистов. Захватчики за это время уничтожили более двухсот деревень и сел и полтора миллиона мирных граждан, в Германию было вывезено четыреста тысяч белорусов.
© Sputnik. из фондов БГАКФФД
Освобождение республики происходило в ходе крупнейшей из военных операций в истории — "Багратион". Этому предшествовала еще одна операция, проведенная партизанскими соединениями республики — "Рельсовая война".
Операция "Багратион" началась ровно спустя три года после начала Великой Отечественной — 22 июня. В этот день советская армия, прорвав оборону противника, вышла на оперативный простор. В ночь на 2 июля танковые части прорвались к окраине Минска, а на следующий день столица Беларуси была освобождена.
После освобождение по улицам Минска провели колонны пленных немцев, захваченных в ходе боев под столицей.
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3 июля 1944 года советские войска освободили от немецко-фашистских захватчиков, современная Беларусь отмечает в этот день праздник Независимости. Смотрите архивные...
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