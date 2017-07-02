День освобождения Минска: 3 июля в архивных кадрах

Беларусь четыре года находилась под оккупацией нацистов. Захватчики за это время уничтожили более двухсот деревень и сел и полтора миллиона мирных граждан, в Германию было вывезено четыреста тысяч белорусов.



© Sputnik. из фондов БГАКФФД Это и ваша звезда: 26 июня Минску присвоили звание Города-героя

Освобождение республики происходило в ходе крупнейшей из военных операций в истории — "Багратион". Этому предшествовала еще одна операция, проведенная партизанскими соединениями республики — "Рельсовая война".

Операция "Багратион" началась ровно спустя три года после начала Великой Отечественной — 22 июня. В этот день советская армия, прорвав оборону противника, вышла на оперативный простор. В ночь на 2 июля танковые части прорвались к окраине Минска, а на следующий день столица Беларуси была освобождена.

После освобождение по улицам Минска провели колонны пленных немцев, захваченных в ходе боев под столицей.