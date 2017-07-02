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День освобождения Минска: 3 июля в архивных кадрах

03.07.2017 00:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Беларусь четыре года находилась под оккупацией нацистов. Захватчики за это время уничтожили более двухсот деревень и сел и полтора миллиона мирных граждан, в Германию было вывезено четыреста тысяч белорусов.

День освобождения Минска: 3 июля в архивных кадрах
© Sputnik. из фондов БГАКФФД
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Освобождение республики происходило в ходе крупнейшей из военных операций в истории — "Багратион". Этому предшествовала еще одна операция, проведенная партизанскими соединениями республики — "Рельсовая война".

Операция "Багратион" началась ровно спустя три года после начала Великой Отечественной — 22 июня. В этот день советская армия, прорвав оборону противника, вышла на оперативный простор. В ночь на 2 июля танковые части прорвались к окраине Минска, а на следующий день столица Беларуси была освобождена.

После освобождение по улицам Минска провели колонны пленных немцев, захваченных в ходе боев под столицей.

 
Теги: Минск
 
 
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3 июля 1944 года советские войска освободили от немецко-фашистских захватчиков, современная Беларусь отмечает в этот день праздник Независимости. Смотрите архивные...

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