Кредит на комбикорм. Беларусбанк и Белагропромбанк продолжат кредитовать рыбхозы





Объем кредитования составит до 5,56 млн белорусских рублей, срок кредита – 3 года.

Беларусбанк и Белагропромбанк предложат в 2017 году предоставить рыбхозам кредиты на покупку комбикормов. Такое решение закреплено в постановлении Совмина №499 от 4 июля, сообщает БЕЛТА .

Для достижения объемов производства рыбных ресурсов в водных объектах страны, предусмотренных Государственной программой развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы, Совет Министров предложил Беларусбанку и Белагропромбанку предоставить в 2017 году кредиты рыбоводным организациям на срок до трех лет для приобретения комбикормов для рыбы и погашения задолженности за комбикорма, приобретенные в 2017 году.

Кредиты предоставляются банками в белорусских рублях в пределах лимитов директивного кредитования государственных программ и мероприятий в 2017 году, предусмотренных на текущую деятельность в агропромышленном комплексе в соответствии с постановлением Совмина №1102 от 29 декабря 2016 года.

В перечень рыбоводных организаций, которым в 2017 году предоставляются кредиты, утвержденный постановлением, включены семь рыбхозов. Планируется, что объем выделенных средств составит до 5,56 млн белорусских рублей. Кроме того, постановлением утверждено компенсировать в 2017-2020 годах потери банков по кредитам, предоставленным рыбоводным организациям, в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на прочие вопросы в области сельского хозяйства на соответствующий финансовый год, в размере половины ставки рефинансирования Нацбанка, действующей (с учетом ее изменения) в соответствующем периоде начисления процентов.