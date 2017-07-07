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Тренер БАТЭ: Драгун показал, что является игроком высокого уровня

07.07.2017 23:59 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович остался доволен действиями команды в матче с «Неманом-Агро» в 1/16 финала Кубка Беларуси и в интервью клубной пресс-службе охарактеризовал готовность новобранца Станислава Драгуна.


Александр Ермакович. Фото: fcbate.by

— Конечно, довольны, что прошли в следующий раунд. Сегодня дали возможность многим молодым футболистам зарекомендовать себя — и тем, кто тренируется с основой, и парням из дубля. Довольны их действиями. Был неприятный момент, когда счет стал 2:1, — ребята могли занервничать. Но затем забили, проявили себя с хорошей стороны.

— Сколько игроков из сегодняшнего состава могут попасть в заявку на лигочемпионский матч с «Алашкертом»?

— Тяжело сейчас сказать. Но то, что кто-то из сегодняшнего состава будет в заявке, это однозначно. У нас сейчас большая обойма, все восстановились, выздоровели. У тренерского штаба есть приятная головная боль — есть из кого выбирать.

— Как команда оценила появление Драгуна? Ведь игроков его амплуа в БАТЭ немало…

— Стас точно не лишний. Даже несмотря на неоптимальную готовность, вчера в матче с «Жальгирисом» он показал, что является игроком высокого уровня. И роль у Драгуна на поле — одна из ключевых.

— Где планируете его использовать?

— В центре поля.

— Как охарактеризуете игру «Немана-Агро»?

— Команда продемонстрировала огромное желание, много старания, выложилась на все сто. У соперника точно не было дрожи в коленях. Понятно, что у нас игроки мастеровитее. Думаю, для «Немана-Агро» этот поединок станет большим опытом. Возможно, теперь игроки почувствуют уверенность и будут лучше выглядеть в матчах первой лиги.

 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович остался доволен действиями команды в матче с "Неманом-Агро" в 1/16 финала Кубка Беларуси и охарактеризовал готовность...

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