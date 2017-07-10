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Кубок конфедераций: лучший гол турнира забил мексиканец Фабиан
10.07.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Кубок конфедераций-2017 завершился в России 2 июля. После турнира болельщикам предложили выбрать лучший гол турнира. Так, за гол Фабиана в полуфинальном мачте в ворота сборной Германии (4:1) проголосовали 55% опрошенных, сообщается на
Второе место досталось также игроку мексиканской команды Раулю Хименесу, который отличился в поединке против Новой Зеландии на групповой стадии КК.
Третье место у португальца Рикарду Куарежмы в ворота мексиканцев на групповом этапе турнира.
Напомним,
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Полузащитник сборной Мексики по футболу Марко Фабиан был признан автором лучшего гола Кубка конфедераций-2017. Смотрите на видео гол Фабиана в ворота немецкой...
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