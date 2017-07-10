ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кубок конфедераций: лучший гол турнира забил мексиканец Фабиан

10.07.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Кубок конфедераций-2017 завершился в России 2 июля. После турнира болельщикам предложили выбрать лучший гол турнира. Так, за гол Фабиана в полуфинальном мачте в ворота сборной Германии (4:1) проголосовали 55% опрошенных, сообщается на сайте ФИФА.

Второе место досталось также игроку мексиканской команды Раулю Хименесу, который отличился в поединке против Новой Зеландии на групповой стадии КК.

Третье место у португальца Рикарду Куарежмы в ворота мексиканцев на групповом этапе турнира.

Напомним, победу в КК праздновала сборная Германии, обыгравшая в финале Чили (1:0). 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник сборной Мексики по футболу Марко Фабиан был признан автором лучшего гола Кубка конфедераций-2017. Смотрите на видео гол Фабиана в ворота немецкой...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У Слуцкім раёне карова працягнула некалькі метраў дзіця, яно загінула
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика