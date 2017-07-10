Кубок конфедераций: лучший гол турнира забил мексиканец Фабиан

Кубок конфедераций-2017 завершился в России 2 июля. После турнира болельщикам предложили выбрать лучший гол турнира. Так, за гол Фабиана в полуфинальном мачте в ворота сборной Германии (4:1) проголосовали 55% опрошенных, сообщается на сайте ФИФА .

Второе место досталось также игроку мексиканской команды Раулю Хименесу, который отличился в поединке против Новой Зеландии на групповой стадии КК.

Третье место у португальца Рикарду Куарежмы в ворота мексиканцев на групповом этапе турнира.

Напомним, победу в КК праздновала сборная Германии , обыгравшая в финале Чили (1:0).