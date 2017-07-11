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Закат фитнес-браслетов Jawbone: не всегда хорошо, когда у компании много денег
Известный мировой производитель фитнес-браслетов, Bluetooth-гарнитур и колонок Jawbone
В начале июля стало известно, что компания Jawbone прекратит существование. Первым об этом
Производитель фитнес-браслетов и колонок Jawbone не нуждался в деньгах. За время существования компании (она была основана в 1999 году) в нее вложили более 900 миллионов долларов. В 2014 году незадолго до появления Apple Watch Jawbone привлекла 147 миллионов долларов при оценке всей компании в 3,2 миллиарда долларов. Иными словами, инвесторы верили в Jawbone и с охотой вкладывались в стартап.
У Jawbone было много денег, но она не смогла завоевать рынок. Доля их браслетов в лучшее время едва превышала пять процентов, в 2015 году упала ниже этого значения, а в 2016-м браслеты
Jawbone безуспешно пыталась найти покупателя. В 2016 году компания хотела, чтобы ее купили, и вела переговоры о поглощении с Fitbit. Конкуренты не сошлись в цене — Fitbit был не готов платить больше миллиарда долларов, а Jawbone не соглашался на столь «низкую» оценку, поскольку раньше компания привлекала финансирование, исходя из оценок в 1,5−3,2 миллиарда долларов.
Как
То, что стартапы прогорают, — обычное дело, но такие большие, как Jawbone, лопаются очень редко. Компания заняла второе место в списке банкротств крупнейших стартапов после Solyndra, которая производила панели для получения солнечной энергии. Компания
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У Jawbone было много денег, но она не смогла завоевать рынок.
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