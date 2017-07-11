Закат фитнес-браслетов Jawbone: не всегда хорошо, когда у компании много денег

Известный мировой производитель фитнес-браслетов, Bluetooth-гарнитур и колонок Jawbone начал процедуру ликвидации. При этом компания никогда не нуждалась в деньгах: с 1999 года инвесторы вложили в нее почти миллиард долларов. Meduza объясняет, почему же прогорел гигант мировой фитнес-индустрии.





В начале июля стало известно, что компания Jawbone прекратит существование. Первым об этом сообщило издание The Information . Основатель компании Хусейн Рахман займется новым проектом с похожим названием Jawbone Health Club. Предположительно, его новый стартап будет заниматься сбором данных для медицинских учреждений.

Производитель фитнес-браслетов и колонок Jawbone не нуждался в деньгах. За время существования компании (она была основана в 1999 году) в нее вложили более 900 миллионов долларов. В 2014 году незадолго до появления Apple Watch Jawbone привлекла 147 миллионов долларов при оценке всей компании в 3,2 миллиарда долларов. Иными словами, инвесторы верили в Jawbone и с охотой вкладывались в стартап.

У Jawbone было много денег, но она не смогла завоевать рынок. Доля их браслетов в лучшее время едва превышала пять процентов, в 2015 году упала ниже этого значения, а в 2016-м браслеты перестали входить в десятку самых популярных . Тем не менее, когда обычные венчурные фонды уже перестали верить в Jawbone, в 2015 году в нее инвестировал государственный фонд из Кувейта. Он вложил 165 миллионов долларов при оценке компании 1,5 миллиарда долларов.

Jawbone безуспешно пыталась найти покупателя. В 2016 году компания хотела, чтобы ее купили, и вела переговоры о поглощении с Fitbit. Конкуренты не сошлись в цене — Fitbit был не готов платить больше миллиарда долларов, а Jawbone не соглашался на столь «низкую» оценку, поскольку раньше компания привлекала финансирование, исходя из оценок в 1,5−3,2 миллиарда долларов.

Как отмечает Reuters, государственные инвестиционные фонды все чаще вкладываются в технологические стартапы, но это не всегда приносит пользу — как и в случае с Jawbone. Кувейт вложился в бесперспективную компанию, которая уже проиграла конкурентам Fitbit, Apple и другим. Как отмечает партнер фонда Canvas Ventures, обычно считается, что если инвесторы вкладываются в компанию, это значит, что она успешна, но в случае госвложений — ситуация обратная. Если в фирму вкладываются не частные инвесторы, а государственные, скорее всего, это рисковый актив.

То, что стартапы прогорают, — обычное дело, но такие большие, как Jawbone, лопаются очень редко. Компания заняла второе место в списке банкротств крупнейших стартапов после Solyndra, которая производила панели для получения солнечной энергии. Компания привлекла более 700 миллионов долларов от инвесторов и получила государственный займ на 535 миллионов долларов, но все равно не выдержала конкуренции с китайскими производителями.