Сильнейший ливень обрушился на Минск

МИНСК, 13 июл – Sputnik. Сильный ливень прошел в четверг днем в Минске, пользователи социальных сетей активно делятся в интернете фото и видео непогоды в столице.

Ранее синоптики предупреждали, что погода 13 июля в стране будет неустойчивой – пройдут сильные дожди, прогремят грозы и возможен град.

Кажись, из-за такого ливня придется на работе ночевать… #Минск — Ударная Шимона (@OksyBel) 13 июля 2017 г.

Затопит ли Немигу? Вот в чем вопрос. — Дэйли Минск (@Daily_minsk) 13 июля 2017 г.

Ну че-как погодка?? Поплыли, не??)) #minsk Публикация от Kiryła Dubeń (@kiryla_duben) Июл 13 2017 в 5:01 PDT

Публикация от Polina Gorbacheva (@pgorbacheva) Июл 13 2017 в 4:54 PDT #работа #спасателималибу #влюбуюпогоду #летотакоелето

судя по погоде, Минск отстает по развитию от Барановичей примерно на 2 часа — кри-кри (@kri_by) 13 июля 2017 г.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, погода в пятницу 14 июля существенно не изменится – снова прогнозируются сильные ливни с порывистым ветром.