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Сильнейший ливень обрушился на Минск

13.07.2017 14:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июл – Sputnik. Сильный ливень прошел в четверг днем в Минске, пользователи социальных сетей активно делятся в интернете фото и видео непогоды в столице.

Ранее синоптики предупреждали, что погода 13 июля в стране будет неустойчивой – пройдут сильные дожди, прогремят грозы и возможен град.

Ну че-как погодка?? Поплыли, не??)) #minsk

Публикация от Kiryła Dubeń (@kiryla_duben) Июл 13 2017 в 5:01 PDT

Публикация от Polina Gorbacheva (@pgorbacheva) Июл 13 2017 в 4:54 PDT #работа #спасателималибу #влюбуюпогоду #летотакоелето

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, погода в пятницу 14 июля существенно не изменится – снова прогнозируются сильные ливни с порывистым ветром.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее синоптики предупреждали жителей Беларуси, что погода будет неустойчивой – пройдут сильные дожди и возможен град.

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