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Сильнейший ливень обрушился на Минск
13.07.2017 14:59 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июл – Sputnik. Сильный ливень прошел в четверг днем в Минске, пользователи социальных сетей активно делятся в интернете фото и видео непогоды в столице.
Ранее синоптики предупреждали, что погода 13 июля в стране будет неустойчивой – пройдут сильные дожди, прогремят грозы и возможен град.
По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, погода в пятницу 14 июля существенно не изменится – снова прогнозируются сильные ливни с порывистым ветром.
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Ранее синоптики предупреждали жителей Беларуси, что погода будет неустойчивой – пройдут сильные дожди и возможен град.
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