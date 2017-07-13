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Рядовая израильской армии стала звездой Instagram
Рядовая Ким Меллибовски армии обороны Израиля стала настоящей звездой Instagram. Фотографии девушки в бикини или армейской форме с карабином М4 быстро набирают популярность в соцсетях,
В Израильской армии девушкам нужно отслужить 24 месяца, но можно отказаться от службы по религиозным мотивам, хотя в этом случае придется два года отработать на пользу общества (естественно, за армейскую зарплату) — ухаживать за ранеными солдатами, пенсионерами, работать в больницах и прочее. Полностью освобождаются от службы замужние женщины или те, у кого есть дети.
Кстати, командование армии Израиля
Впрочем, девушек в израильской армии коснулись не только ограничения — был значительно расширен перечень частей, где им можно нести службу (к примеру, теперь их ждут в инженерных войсках).
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