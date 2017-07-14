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Сотни угрей оказались на трассе в США после переворота грузовика
14.07.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Из участников дорожного движения в результате необычного ДТП никто не пострадал, были повреждены лишь автомобили.
Угри, которые выпали на трассу, погибли. Спасатели очищали дорогу, освободив для движения транспорта лишь одну полосу.
На западном побережье США популярен промысел угрей. Их экспортируют в Южную Корею как деликатес.
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Грузовик с тринадцатью контейнерами перевернулся на трассе в штате Орегон, в результате сотни угрей оказались на асфальте. Смотрите кадры инцидента.
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