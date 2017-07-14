МИНСК, 16 июл — Sputnik. Китайский торговый центр открыл "камеры хранения", где женщины могут оставить своих спутников на то время, пока они ходят по магазинам, сообщают местные СМИ.

В крупном магазине Global Harbour в Шанхае поставили несколько стеклянных будок, в которых недовольные мужья, нежелающие ходить за покупками, могут провести время. Внутри каждой капсулы есть стулья и компьютеры. На них установлены игры 90-х годов.

China introduces video game booths to occupy men while women shop https://t.co/xYesVchC1v pic.twitter.com/gE3V852twS — Evening Standard (@standardnews) July 14, 2017 ​

Этот сервис предоставляется бесплатно, однако в будущем придется за него заплатить небольшую сумму через мобильный телефон.

Мужчины уже опробовали услугу и назвали оригинальной идею поставить подобные будки с играми. Один из посетителей сказал, что почувствовал как будто вернулся в школу. Другой отметил отсутствие вентиляции или кондиционера и заявил, что за пять минут полностью вспотел.

Будки стали источником шуток и обсуждений в китайских социальных сетях.