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"Камеры хранения", где можно оставить мужей, появились в Китае
14.07.2017 21:44 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июл — Sputnik. Китайский торговый центр открыл "камеры хранения", где женщины могут оставить своих спутников на то время, пока они ходят по магазинам, сообщают местные СМИ.
В крупном магазине Global Harbour в Шанхае поставили несколько стеклянных будок, в которых недовольные мужья, нежелающие ходить за покупками, могут провести время. Внутри каждой капсулы есть стулья и компьютеры. На них установлены игры 90-х годов.
Этот сервис предоставляется бесплатно, однако в будущем придется за него заплатить небольшую сумму через мобильный телефон.
Мужчины уже опробовали услугу и назвали оригинальной идею поставить подобные будки с играми. Один из посетителей сказал, что почувствовал как будто вернулся в школу. Другой отметил отсутствие вентиляции или кондиционера и заявил, что за пять минут полностью вспотел.
Будки стали источником шуток и обсуждений в китайских социальных сетях.
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В стеклянных "будках" мужчинам предлагают скоротать время за компьютерными играми 1990-х годов.
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