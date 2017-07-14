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"Камеры хранения", где можно оставить мужей, появились в Китае

14.07.2017 21:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июл — Sputnik. Китайский торговый центр открыл "камеры хранения", где женщины могут оставить своих спутников на то время, пока они ходят по магазинам, сообщают местные СМИ.

В крупном магазине Global Harbour в Шанхае поставили несколько стеклянных будок, в которых недовольные мужья, нежелающие ходить за покупками, могут провести время. Внутри каждой капсулы есть стулья и компьютеры. На них установлены игры 90-х годов.

Этот сервис предоставляется бесплатно, однако в будущем придется за него заплатить небольшую сумму через мобильный телефон.

Мужчины уже опробовали услугу и назвали оригинальной идею поставить подобные будки с играми. Один из посетителей сказал, что почувствовал как будто вернулся в школу. Другой отметил отсутствие вентиляции или кондиционера и заявил, что за пять минут полностью вспотел.

Будки стали источником шуток и обсуждений в китайских социальных сетях.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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В стеклянных "будках" мужчинам предлагают скоротать время за компьютерными играми 1990-х годов.

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