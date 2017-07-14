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От бюджетного бара "для всех" до "клуба приватного отдыха": все бары Зыбицкой на одной карте

15.07.2017 07:30 — Разное | Tut.by  
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Зыбицкая — имя нарицательное. Улица и по сей день продолжает пополняться барами с разными концепциями или вовсе без них. Чтобы проще в них ориентироваться, AFISHA.TUT.BY нанесла почти 30 заведений Зыбицкой и окрестностей на одну карту. Мы кратко описали каждое из мест и добавили цены на еду и напитки. Выбирайте заведения по душе и кошельку — и вперед на субботний бархоппинг. 




 
 
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