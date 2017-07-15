



Умер сыгравший Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме «Собачье сердце» актер Владимир Толоконников. Ему было 74 года.

В Москве на 75-м году жизни умер артист Владимир Толоконников. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили друзья семьи актера.



«Накануне он хорошо себя чувствовал», — пояснили собеседники агентства, заметив, что артист даже «снимался в кино «СуперБобровы-2». «А в субботу вечером вот скончался. Такая трагедия», — уточнили они.



Информацию о смерти артиста «РИА Новости» также подтвердил представитель театра Лермонтова в Алма-Ате. Там, как замечает агентство, долгое время работал Толоконников. «Владимир Алексеевич скончался сегодня ночью в Москве», — сообщила представительница театра, заметив, что ей об этом «сегодня в 4 часа по местному времени» написал сын актера.



Похороны Толоконникова, как добавил друг семьи артиста, состоятся на Троекуровском кладбище в столице. Отпевание, по данным «Интерфакса», пройдет в Сретенском монастыре.



Об остальных обстоятельствах произошедшего и причинах гибели актера собеседники агентств не сообщили.



Однако как рассказали в алма-атинском театре имени Лермонтова, в последние месяцы своей жизни Толоконников «тяжело болел».

«Трудно поверить, что мы, коллеги и товарищи Владимира Алексеевича, больше никогда не услышим за кулисами, в гримерках его характерного смеха, шуточек, анекдотов», — написали представители театра на странице в Facebook, выразив также «глубокие соболезнования» родным и «всем почитателям яркого, самобытного таланта» артиста.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Москве умер известный артист Владимир Толоконников Умер сыгравший Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме «Собачье сердце» актер Владимир Толоконников. Ему было 74 года.

Владимир Толоконников — советский и казахстанский актер театра и кино. Он родился 25 июня 1943 года в Алма-Ате. Спустя 30 лет, в 1973 году, артист окончил актерский факультет Ярославского театрального училища.Одной из первых его работ в кино стало участие в ленте «Последний переход» режиссера Амангельды Тажбаева в 1981 году. Всего же за свою карьеру Толоконников снялся в более чем 60 кинокартинах и сериалах. Однако наибольшую известность ему принесла роль Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме Владимира Бортко по одноименной повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». На экраны картина вышла в 1988 году, пишет