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В Москве умер известный артист Владимир Толоконников
16.07.2017 12:28 — Разное | Ежедневник
Умер сыгравший Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме «Собачье сердце» актер Владимир Толоконников. Ему было 74 года.
В Москве на 75-м году жизни умер артист Владимир Толоконников. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили друзья семьи актера.
«Трудно поверить, что мы, коллеги и товарищи Владимира Алексеевича, больше никогда не услышим за кулисами, в гримерках его характерного смеха, шуточек, анекдотов», — написали представители театра на странице в Facebook, выразив также «глубокие соболезнования» родным и «всем почитателям яркого, самобытного таланта» артиста.
Одной из первых его работ в кино стало участие в ленте «Последний переход» режиссера Амангельды Тажбаева в 1981 году. Всего же за свою карьеру Толоконников снялся в более чем 60 кинокартинах и сериалах. Однако наибольшую известность ему принесла роль Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме Владимира Бортко по одноименной повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». На экраны картина вышла в 1988 году, пишет
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Умер сыгравший Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме «Собачье сердце» актер Владимир Толоконников. Ему было 74 года.
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