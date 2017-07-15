В июне Минск принимал Кубок Европы в беге на 10 километров. Женская сборная взяла золото в командном первенстве. SPORT.TUT.BY рассказывает историю участницы чемпионского состава − легкоатлетки Анастасии Ивановой, которая девять лет назад ушла из большого спорта, а вскоре совершила камбек, чтобы выиграть Варшавский марафон и принять участие в двух Олимпиадах.



Фото: БФЛА

В 16 лет Анастасия начала заниматься легкой атлетикой, участвовала в забегах на средние дистанции — от километра до трех, но никогда всерьез не задумывалась о профессиональной карьере спортсменки, тренера или тем более учителя физкультуры.

− Тем не менее я отдала спорту 10 лет, но в 26 поняла, что результаты так и не пришли. Я перестала получать удовольствие от тренировок. После того, как не отобралась на Игры в Пекин на дистанцию пять километров, потеряла уверенность в себе и элементарно не чувствовала достаточной поддержки. Занятия спортом стали тяжелыми, неинтересными и неприбыльными, а в беге в первую очередь должно присутствовать желание. Для восстановления и сборов не хватало финансов, поэтому я не была уверена: а есть ли смысл продолжать?

«После ухода из спорта поступила на службу в МВД и работала охранником в банке»

В 2008 году Иванова попрощалась с профессиональным спортом и поступила на службу в Департамент охраны МВД. Спустя полгода ей предложили пробежать один километр за отдел. Без тренировок и предварительной подготовки легкоатлетка стала второй.

− Параллельно с учебой я работала охранником в банке. Представьте, как я устала от нагрузок, что такая сидячая работа была для меня отличным вариантом. В тот момент я уже не входила в состав сборной. И вот на милицейских соревнованиях меня заметил марафонец Андрей Гордеев, который тоже работал в нашем отделе. Он сказал, что я еще не реализовала потенциал в спорте, и предложил попробовать свои силы в марафонах. С того момента он стал моим тренером.



Фото: БФЛА

В основном спортсмены начинают с коротких дистанций — на длинные перейти всегда легче. Почему? На коротких нужна скорость, а длинные трассы преодолеваются за счет выносливости, трудолюбия, настойчивости и упорства.

К первому марафону Анастасия готовилась два года. На дебютном старте в Кракове она сразу выполнила норматив, А на Олимпиаду — 2 часа и 34 минуты. С тех пор белоруска регулярно раз в полгода принимает участие в забегах на 42 километра (за исключением перерыва на декретный отпуск).

− Конечно, можно стартовать и раз в три месяца, но лично мне надо пять-шесть месяцев на подготовку, чтобы показать высокий результат. За это время бегун набирает определенный объем километража. Моя средняя нагрузка в месяц — 500−600 километров, а в день — 25−35. Такие расстояние подготавливают организм не только в физическом плане, но и настраивают психологически: если выполнена масштабная работа, почему бы ни замахнуться на высокий результат на международном старте?

Главными забегами в карьере легкоатлетки стали, безусловно, две Олимпиады. Марафонка говорит, что это был интересный, но разный опыт:

− В Лондоне мне понравилось больше, чем в Рио, потому что там мы чувствовали себя в безопасности и могли выйти в город после соревнований. А в Бразилии опасались краж, перестрелок, нападений, о которых рассказывали волонтеры, поэтому я даже ни разу не выбралась посмотреть окрестности.

«Последние 200 метров часто даются тяжелее, чем предыдущие 42 километра»

В плане спортивного результата Игры в Лондоне тоже стали более удачными: Анастасия финишировала 32-й из 120 атлеток, а в Рио-де-Жанейро вынуждена была сойти с дистанции из-за растяжения ахиллова сухожилия.

− Это был единственный раз, когда мне пришлось досрочно завершить марафон. Я сошла на 15-м километре, чтобы не усугубить травму — на восстановление как физического, так и психологического состояния уходят месяцы. Но уже в ноябре пробежала Флорентийский марафон за 2.32, что снова подарило уверенность.

Спортсменка говорит, что спазмы и резкие боли во время забегов — обычная практика. Вопрос в том, насколько опасные последствия они влекут.

− Если есть угроза травмы, конечно, лучше не рисковать: физическое и моральное восстановление отбирают слишком много сил и времени. Хотя все зависит от выдержки человека — бывает, что некоторые финишируют ползком либо ходят виражами, потому что теряют координацию. Последние 200 метров часто даются тяжелее, чем предыдущие 42 километра.

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У меня случались судороги — сводило стопы, но я спасалась обезболивающими. Обычно я «подклеиваю» таблетку на шорты, потому что научена: может произойти все что угодно. Иногда выпиваю антиспазматические препараты перед забегом, чтобы обезопасить себя, хотя нам разрешен очень ограниченный перечень лекарств.

Между двумя Олимпийскими стартами Анастасия успела уйти в декретный отпуск и молниеносно быстро вернуться.

− Уже через три месяца после рождения ребенка я вышла в лес «потрусить». Возвращение проходило сквозь слезы — давали знать о себе ночные недосыпы. Когда ребенку исполнился год, начала делать по две тренировки в день: рано утром перед работой мужа и вечером, «сдав пост», когда он возвращался домой. В какой-то момент я думала, что не выдержу, но через мгновение одевалась и снова выбегала на тренировку.



Фото: БФЛА

Семья очень поддерживает: мама всегда помогает с ребенком, да и муж со свекровью готовы подменить меня в любой момент. Поначалу я даже брала маму на сборы, но потом поняла: если буду возить малыша за собой, не дождусь никакого результата. Я бы не смогла сконцентрироваться на работе, постоянно переживала бы, не упал ли он и не ушибся ли. Думаю, пробегала бы дистанцию не за пять минут, а за три, потому что неслась бы к нему на всех парусах. Пару таких тренировок — и можно заканчивать, сердце просто не выдержит.

«После рождения ребенка два года жила на 240 рублей „детских“, а после все деньги тратила на спорт»

− Сыну только три года — в таком возрасте у ребенка невероятно много энергии. Просто сказать «сиди тихо» не получится. Малыш уже понимает, что мама спортсменка. Когда в саду спрашивают, кем работает мама, он отвечает: «Мама бегает. Вот побегает и заберет меня».

Анастасия говорит, что спортсмены вынуждены смотреть на финансовую отдачу от стартов.

− Если атлет показывает высокие результаты, то он может неплохо заработать не только на марафонских дистанциях, но и на любых других. За границей часто проводятся коммерческие старты на полтора, три и пять километров. Моя основная мотивация — это мечта о собственной квартире. После рождения ребенка два года жила на 240 рублей «детских», а после все заработанные деньги тратила на инвестирование в себя как в спортсменку.

Можно сказать, что первый весомый заработок — победа на Варшавском марафоне серебреного уровня (вознаграждение за победу — около 18,5 тысяч долларов — Прим. TUT.BY). Сколько надо еще таких марафонов для покупки квартиры? Думаю, пять или шесть. Сложно подсчитать, сколько ты получишь за призовое место «чистыми» − надо заплатить налоги и учесть другие издержки. А за первое место на крупнейших мировых марафонах золотого лейбла, например, на Бостонском, можно заработать в районе 50 тысяч долларов.

Спортсменка признается, что весной ехала в Варшаву только за победой.

− Планировала держаться в лидерах и потом сделать рывок, но на 30-м километре отстала. Две кенийки убежали вперед, а мы с польской бегуньей остались позади.



Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

Так получилось, что варшавская трасса позволила тренеру двигаться параллельно с нами на машине. Он вовремя крикнул: «Они просто ускорились, а вы молодцы, продолжайте работать в своем темпе». Я поверила, что все не так плохо. А на 35-м километре тренер подсказал, что пора догонять. На 39-м сравнялась с кенийками, а потом и обошла их. Родные после финиша подшучивали: «Ты даже не обернулась — обогнала их, как будто и не заметила».

Вообще, для меня очень важно присутствие тренера во время старта. Далеко не всегда ему удается вести меня по дистанции. К счастью, он был знаком с организаторами варшавского забега. Андрей Александрович предупредил, что его точно смогут подвезти на 10-й и 21-й километры, а дальше — как получится. На 30-м километре услышала его голос и подумала: «Неужели мне уже мерещится?».

При выборе конкретного марафона Анастасия Иванова в первую очередь обращает внимание на континент и часовой пояс.

− Я стараюсь бегать в Европе, где легче проходит акклиматизация. Хотя дважды стартовала в Японии: прилетала за четыре дня, чтобы адаптироваться. Трасса там, конечно, тяжелее варшавской — много длинных мостов и непростых подъемов. Каждая дистанция по-своему примечательна, правда, я редко замечаю какие-то пейзажи или памятники — во время забега не обращаю внимания ни на что, кроме главной цели. Бывают, смотрю потом фотографии и удивляюсь: «О! Оказывается, мы тут пробегали. Можно поставить галочку, что видела Биг-Бен».

Анастасия заметила, что белорусы стали активнее заниматься спортом и следить за своим здоровьем. Одна из причин, по мнению легкоатлетки, − участие в массовых забегах профессиональных спортсменов и медийных персон.

− За последние годы у нас появилось много беговых движений. Профессиональные спортсмены постепенно присоединяются к ним и помогают новичкам. Это мотивирует людей — иначе все могло бы закончиться одной-двумя бессистемными тренировками в лесу в одиночку.

«Может быть, ходила бы уже в офицерах, а пока только прапорщик»

Иванова из тех людей, которые привыкли сосредотачиваться на одном деле и не отвлекаться на посторонние активности, поэтому, пока она бегает марафоны и завоевывает медали, любительские старты остаются лишь в планах.

− Если я в спорте, значит, всецело погружена в эту работу. Я очень ответственна и хочу, чтобы все было выполнено на сто процентов. Никогда не бегала, чтобы просто «потрусить», всегда были цели: отобраться на Олимпиаду, показать определенное время, выиграть конкретный старт. Боюсь отвлечься на общественную работу, чтобы не вышло так: занялась чем-то параллельно и потеряла результаты в спорте.



Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

Бегунья не жалеет, что совершила камбек и погрузилась в спортивные будни. На вопрос, рассуждает ли она иногда, как сложилась бы жизнь без спорта, Анастасия отвечает с улыбкой:

− Может быть, ходила бы уже в офицерах, а пока только прапорщик. Когда в спорте все получается, я счастлива и не хочу останавливаться. Сейчас точно не мечтаю о рабочем графике с восьми до пяти.