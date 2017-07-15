



Договоренность по дальнейшему сотрудничеству с ОАО "Городейский сахарный комбинат" была достигнута во время посещения предприятия председателем правления ОАО "АСБ Беларусбанк" Виктором Ананичем.

Как отметили в Беларусбанке, с 1991 года, в соответствии с республиканской комплексной программой "Сахар", с помощью кредитов банка началась реконструкция завода с целью выхода на переработку до 4 тыс. т сахарной свеклы в сутки, сообщает БЕЛТА.

С 2016 года с участием банка реализуется инвестиционный проект "Реконструкция и модернизация производственной мощности по переработке сахарной свеклы с увеличением до 12 тыс. т в сутки (с последующим увеличением до 14 тыс. т в сутки)". В текущем году на реконструкцию в рамках инвестиционного проекта будет направлено 11 млн рублей, на закупку продукции растениеводства - 108 млн рублей.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусбанк профинансирует реконструкцию Городейского сахарного комбината Договоренность по дальнейшему сотрудничеству с ОАО "Городейский сахарный комбинат" была достигнута во время посещения предприятия председателем правления ОАО...

"Городейский сахарный комбинат - наш надежный партнер. Пользуясь кредитной поддержкой банка, предприятие смогло провести модернизацию производства, - отметил председатель правления Беларусбанка Виктор Ананич. - Техническое перевооружение поставило комбинат на один уровень с ведущими европейскими производителями. В настоящее время сахарный завод - это современное производство, оснащенное всем необходимым для выпуска широкого ассортимента высококачественной продукции, известной уже сейчас далеко за рубежом".-