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Украинская армия принимает на вооружение модернизированные Т-72

17.07.2017 12:11 — Разное | Tut.by  
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Вооруженные силы Украины пополнятся 72 модернизированными танками Т-72, сообщают «Новости ВПК». Поступление новых машин в войска анонсировал президент Украины. Петр Порошенко рассказал, что «семьдесятдвойки» были изготовлены на Львовском бронетанковом заводе.


Т-72Б, оборудованный украинской динамической защитой и новым двигателем 5ТДФ-М с вентиляторной системой охлаждения. Также установлен дизельный агрегат, позволяющий запитывать электроагрегаты и системы машины при неработающем основном двигателе. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: УНИАН.

Также президенту показали пожарный танк на базе Т-72. Такие машины предназначены для тушения складов с боеприпасами и других объектов. Кроме танков для украинской армии были закуплено 20 бронеавтомобилей легкой класса «Дозор-Б». Всего на закупку вооружения было потрачено 920 млн гривен (около 35 млн долларов).

Напомним, что основным боевым танком украинской армии являются танки Т-64, которые отличаются почтенным возрастом и практически не востребованы на внешнем рынке.
В ВСУ ощущается нехватка техники, поэтому в войска идут даже танки, предназначенные для продажи. Как это было с партией Т-64-Б1М экспортной модификации, первоначально построенной для Демократической Республики Конго.

Читайте также: Броня для АТО. Т-64 в боях за Украину

 
 
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