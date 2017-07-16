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Школьная экипировка старшеклассника в Минске обойдется в сумму до 870 рублей

17.07.2017 13:05 — Разное | Ежедневник  
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Школьная экипировка старшеклассника в Минске обойдется в сумму до 870 рублей

фото: Pomoshbaby.com

В Мингорисполкоме посчитали, сколько придется потратить родителям на сборы детей к школе.

старшеклассников - от 230 до 870 рублей, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома. В эту сумму входят швейные и трикотажные изделия, обувь, школьные принадлежности.                                                                                                                                                 

Многодетным семьям в универмагах столицы предоставляется 10% скидка на непродовольственные товары, в том числе школьного ассортимента. Расширенную продажу товаров для школьников обеспечили более 400 непродовольственных и продовольственных магазинов.

Для удобства покупателей оформлены уголки для первоклассников, выделены дополнительные торговые площади в залах, обеспечена торговля на прилегающих территориях, организованы школьные базары. На площадке у Дворца спорта 19 и 20 августа с 10.00 до 18.00 пройдет ярмарка "Пора в школу!". В ней примут участие универмаги, торговые организации, концерн "Беллегпром". Будут представлены одежда, обувь, письменные и канцелярские принадлежности, сумки, ранцы, развивающие игры, школьная атрибутика.

Предприятия-производители предложат многие товары со скидкой, запланированы культурно-развлекательные мероприятия.

 
 
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В Мингорисполкоме посчитали, сколько придется потратить родителям на сборы детей к школе.

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