В этом году "Славянский базар" приготовил поистине широкую параллельную программу для гостей и жителей Витебска. Каждый день в центре города выступали уличные музыканты и театралы, по вечерам зрители могли увидеть огненные шоу, детей развлекали клоуны и живые статуи.

В дни, когда была теплая летняя погода, горожане сновали по узким улочкам, танцевали и пробовали различные угощения в палатках. В такие моменты Витебск становился поистине праздничным европейским городом.

Вечером на сцене Летнего амфитеатра пройдет торжественное закрытие фестиваля. Однако зрители еще успеют насладиться сольным концертом Егора Крида, выступлением групп "Руки вверх" и "Сплин".