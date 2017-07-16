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Видеофакт: лучшие моменты с улиц Витебска на "Славянском базаре-2017"
17.07.2017 13:48 — Разное | Sputnik Беларусь
В этом году "Славянский базар" приготовил поистине широкую параллельную программу для гостей и жителей Витебска. Каждый день в центре города выступали уличные музыканты и театралы, по вечерам зрители могли увидеть огненные шоу, детей развлекали клоуны и живые статуи.
В дни, когда была теплая летняя погода, горожане сновали по узким улочкам, танцевали и пробовали различные угощения в палатках. В такие моменты Витебск становился поистине праздничным европейским городом.
Вечером на сцене Летнего амфитеатра пройдет торжественное закрытие фестиваля. Однако зрители еще успеют насладиться сольным концертом Егора Крида, выступлением групп "Руки вверх" и "Сплин".
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Фестиваль "Славянский базар" подходит к завершению. Он запомнился не столько артистами на сцене, сколько многочисленными художниками, театралами и начинающими...
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