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Минэкономики готовит изменения в закон о хозяйственных обществах
17.07.2017 14:59 — Разное | Ежедневник
фото: Byfin.by
Как пояснили в Минэкономики, нововведения затрагивают различные аспекты деятельности хозяйственных обществ и направлены, в первую очередь, на защиту прав и интересов их участников.
Министерство экономики разрабатывает проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам хозяйственных обществ». Предлагаемые законопроектом нововведения затрагивают различные аспекты деятельности хозяйственных обществ и направлены, в первую очередь, на защиту прав и интересов их участников. Законопроектом в частности:
детализируются процедуры реорганизации хозяйственных обществ;
- уточняются порядок и сроки созыва и проведения общего собрания;
- конкретизируются требования к формированию совета директоров, а также проведению заседаний данного органа управления;
- регулируются вопросы выплаты дивидендов и выкупа акций по требованию акционеров;
- исключается ограничение на участие хозяйственного общества с одним участником в другом таком же обществе;
- снимается запрет на заключение акционерного соглашения между всеми акционерами общества;
- вводится дополнительный мотивационный механизм продажи или безвозмездной передачи акций топ-менеджменту и другим лицам;
- закрепляется актуальный для развития венчурного инвестирования инструмент конвертации денежных требований кредитора в акции (доли) хозяйственного общества и пр.
Подготовленный вариант проекта закона в самое ближайшее время будет размещен на сайте Министерства экономики. Министерство приглашает всех заинтересованных принять участие в его разработке.
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Как пояснили в Минэкономики, нововведения затрагивают различные аспекты деятельности хозяйственных обществ и направлены, в первую очередь, на защиту прав и...
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