Биатлонистка Надежда Скардино проведет занятия по плаванию для детей с аутизмом в бассейне дельфинария «Немо» 18 июля, сообщили корреспонденту агентства « Минск-Новости » в МБОО «Дети. Аутизм. Родители».



Надежда Скардино. Фото: Белорусская федерация биатлона

Акция дельфинария «Немо» с участием бронзового призера Олимпийских игр — 2014 Надежды Скардино организована в рамках благотворительного проекта МБОО «Дети. Аутизм. Родители», направленного на помощь семьям, которые воспитывают детей с аутизмом.

— Многие семьи с детками, страдающими аутизмом, осознанно закрываются от общества и остаются в полном одиночестве из-за непонимания, с которым они сталкиваются ежедневно. Наш проект направлен не только на помощь малышам и их родителям, но и на то, чтобы показать: аутизм не приговор. Если с такими семьями будут работать квалифицированные специалисты, велик шанс, что особенные детки вырастут самостоятельными, самодостаточными и счастливыми людьми, — отмечает Надежда Скардино.

Дельфинарий «Немо» не в первый раз выступает партнером благотворительных мероприятий под эгидой МБОО «Дети. Аутизм. Родители». Специалисты дельфинария регулярно проводят занятия для детей с особенностями развития. Дельфинотерапия при аутизме расширяет зону комфорта ребенка, помогает избавиться от многих страхов.

— В июле-августе проведут акции и другие спортсмены. Антон Кушнир будет прыгать с особенными детьми на батутах. Татьяна Дроздовская прокатит их на яхте под парусом по Минскому морю. Александра Герасименя полетает с ними на вертолете, — рассказывает руководитель МБОО «Дети. Аутизм. Родители» Татьяна Яковлева.

Напомним, 3 июля стартовал аукцион в пользу детей с аутизмом, в котором участвуют спортсмены. Надежда Скардино, Александра Герасименя, Антон Кушнир и Дарья Домрачева выставили на продажу свои личные вещи на сайте ay.by. Средства от продажи лотов пойдут в поддержку организации «Дети. Аутизм. Родители».