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Организаторы концерта Depeche Mode в Минске о госпитализации Гаана

17.07.2017 22:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В понедельник на "Минск-Арене" должен был состояться концерт британской синт-поп-группы Depeche Mode в поддержку нового альбома Spirit. Однако за несколько часов до шоу выступление пришлось отменить из-за резкого ухудшения самочувствия фронтмена коллектива Дэйва Гаана. Солист был госпитализирован в 9-ю городскую клиническую больницу Минска с предварительным диагнозом пищевое отравление. Ранее Sputnik со ссылкой на Минздрав Беларуси сообщал, что медики оказывают лидеру коллектива всю необходимую помощь.

Организаторы концерта Depeche Mode в Минске о госпитализации Гаана
© Sputnik Владимир Вяткин
Минздрав: Гаану оказывается вся необходимая помощь

Врачи против

"Менеджмент группы Depeche Mode пообещал нам и всем поклонникам максимально искать возможности для переноса этого концерта, и мы надеемся, что он состоится. У нас все было готово к сегодняшнему концерту — площадка, все технические службы, но буквально перед самым концертом нам стало известно, что врачи 9-й городской клинической больницы Минска настоятельно не рекомендуют Дэйву не выходить на сцену. Врачам нужно еще 12 часов, чтобы поставить точный диагноз", — сообщила Sputnik представитель концертного агентства Atom entertainment, которое занималось организацией концерта DM в Минске, PR-менеджер Александра Рогач.

На данный момент неизвестно, состоится ли запланированный после Минска концерт в Киеве, об отмене пока не сообщается. В свою очередь организаторы концерта DM в украинской столице заявляют, что подготовка к мероприятию идет по плану.

Комментарии Александры Рогач слушайте на радио Sputnik Беларусь.

Выздоравливай, Дэйв! 

Белорусские поклонники, собравшиеся у "Минск-Арены", недоумевали, почему их не пускают на концерт любимой группы, однако, узнав о случившемся, проявляли различную реакцию. Кто-то, выяснив, в какой больнице находится Гаан, мчался туда, однако позже многие вернулись к стадиону, где пели песни "Депешей" вместе с теми, кто оставался ждать новостей у концертной площадки. Соцсети наполнились пожеланиями фронтмену выздоровления и надеждами на то, что концерт все же состоится в ближайшее время.

Культовый британский коллектив уже не в первый раз приезжает в Минск, ранее концерты "Депешей" собирали полные залы фанатов в белорусской столице. Точное количество проданных билетов на сегодняшний концерт неизвестно, однако многие поклонники группы отмечали, что стоимость возможности в очередной раз увидеть своих кумиров вживую на этот раз все же высока.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Представитель концертного агентства Atom entertainment Александра Рогач рассказала радио Sputnik Беларусь о причине отмены концерта культовой британской группы Depeche Mode в...

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