ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Наши люди в булочную и на машинах ездят

18.07.2017 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Женщины за рулем нередко бывают настоящими виртуозами, водят городской транспорт и даже работают в службах такси. Впрочем, иногда представительницы прекрасного пола все же оправдывают многочисленные шутки на свой счет. В Березе 16 июля девушка не справилась с управлением автомобиля Mazda и на полной скорости въехала в магазин "Хлебная лавка".

"Местная жительница 23-х лет, выбрала неправильный скоростной режим при заезде на парковку, и не справившись с управлением совершила наезд на торговый павильон, буквально въехав вовнутрь. После случившегося нарушительница покинула место ДТП, оставив не заднем пассажирском сиденье спящего 28-летнего пассажира", — рассказал Зинкевич.

Наутро следующего дня, нарушительница сама явилась в районное отделение ГАИ. Свое поведение она объяснила тем, что боялась ответственности за совершенное. Оказалось, что она уже была лишена водительских прав в феврале этого года за управление автомобилем в нетрезвом виде.

К слову, в ГАИ гражданка явилась в нетрезвом состоянии, утверждая, что выпила после происшествия. Содержание алкоголя в выдохе девушки составило около 0,9 промилле. В ДТП никто не пострадал. На девушку составлен административный протокол по статье 18.16, часть 3 — употребление алкоголя после ДТП. Ей грозит штраф в размере от 15 до 30 базовых величин, и запрет на управление автомобильным транспортом на срок от 1 до 2 лет.

Комментарий Максима Зинкевича слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подробности неординарного дорожно-транспортного происшествия в городе Береза Брестской области на радио Sputnik Беларусь рассказал инспектор отделения агитации и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
«Барселона» отчиталась о рекордных доходах в 708 млн евро за прошлый сезон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика