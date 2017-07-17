Наши люди в булочную и на машинах ездят

Женщины за рулем нередко бывают настоящими виртуозами, водят городской транспорт и даже работают в службах такси. Впрочем, иногда представительницы прекрасного пола все же оправдывают многочисленные шутки на свой счет. В Березе 16 июля девушка не справилась с управлением автомобиля Mazda и на полной скорости въехала в магазин "Хлебная лавка".

"Местная жительница 23-х лет, выбрала неправильный скоростной режим при заезде на парковку, и не справившись с управлением совершила наезд на торговый павильон, буквально въехав вовнутрь. После случившегося нарушительница покинула место ДТП, оставив не заднем пассажирском сиденье спящего 28-летнего пассажира", — рассказал Зинкевич.

Наутро следующего дня, нарушительница сама явилась в районное отделение ГАИ. Свое поведение она объяснила тем, что боялась ответственности за совершенное. Оказалось, что она уже была лишена водительских прав в феврале этого года за управление автомобилем в нетрезвом виде.

К слову, в ГАИ гражданка явилась в нетрезвом состоянии, утверждая, что выпила после происшествия. Содержание алкоголя в выдохе девушки составило около 0,9 промилле. В ДТП никто не пострадал. На девушку составлен административный протокол по статье 18.16, часть 3 — употребление алкоголя после ДТП. Ей грозит штраф в размере от 15 до 30 базовых величин, и запрет на управление автомобильным транспортом на срок от 1 до 2 лет.

Комментарий Максима Зинкевича слушайте на радио Sputnik Беларусь.