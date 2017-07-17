«Образцовый» немец «Штотц Агро-Сервис» пошел на банкротство

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В отношении главного символа инвестиционной привлекательности белорусского АПК — немецкой компании «Штотц Агро-Сервис» — возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности и открыт защитный период.

Инициировала процедуру банкротства «Штотц Агро-Сервиса» инспекция по налогам и сборам по Смолевичскому району. На основании ее заявления Экономический суд Минской области в конце июня этого года возбудил производство по делу о банкротстве «Штотц Агро-Сервис» и ввел защитный период. Он продлится до 25 сентября 2017 года. На эту дату назначено судебное заседание, в ходе которого будет рассмотрен вопрос о начале конкурсного производства и подготовке к судебному разбирательству, сообщает «Завтра твоей страны» .

Сейчас «Штотц Агро-Сервис» руководит назначенный судом временный управляющий.

Сельхозпредприятие «Штотц Агро-Сервис» было создано в 2000 году немецкой компанией Stotz Agro-Service. Ее владельцы Лоренц-Петер Штотц и Вальтрауд Шустак до этого несколько лет сотрудничали с белорусскими областными и районными властями по поставкам импортной сельскохозяйственной техники (Claas, Amazonen-Werke. Hardi International, Strautmann, Bergmann) и обеспечивали ее сервис. На территории Беларуси была создана сеть сервисных центров (в Бресте, Витебске, Обухово Гродненского района, Холмече Речицкого района, Могилеве) и открыт логистический центр в поселке Старина Смолевичского района. Stotz Agro-Service имела даже собственный авиапарк (2 самолета Ан-2), чтобы оперативно доставлять запчасти. На базе «Белагросервиса» в Фаниполи было организовано производство под заказ отдельных видов сельскохозяйственного оборудования и его компонентов.

Сельскохозяйственная компания «Штотц Агро-Сервис» стала дополнением к разветвленному бизнесу немцев в Беларуси. В ее рамках были объединены два колхоза в Смолевичском районе («Ленинский путь» и «Пекалин») с усадьбой в Заболотье. Предприятие специализировалось на производстве зерновых, мясо-молочном животноводстве и выращивании рапса.

В 2003 году немцы стали хозяевами еще одного хозяйства с центром в деревне Митьковщина Оршанского района («Штотц Агро-Сервис Митьковщина»).

С 2015 года «Штотц Агро-Сервис» периодически попадает в «черный список» налоговиков, а с 2016 года становится практически постоянным его участником.

На протяжении последних лет постоянством в этом плане выделяется еще одно сельскохозяйственное предприятие, созданное иностранным инвестором – «Налибоки-Неман» в Клецком районе. В него в свое время инвестировал болгарин Енев Эмил Маринов.

Примеров участия иностранных инвесторов в белорусском АПК немного и еще меньше сред них успешных проектов. С разным результатом на протяжение последних лет в сельское хозяйство Беларуси инвестировали также итальянские компании Bissolo Gabriele Group и AgroBel («БиссолоГабриэлеФарм» и «БелАгрокультура» в Кобринском и Ивацевичском районах), голландская фирма Vissers Aardbeiplanten («Клубника Плантс» в Щучинском районе), китайские компании «Шенян» и «Синобелагро» в Пружанском районе, российский «Концерн Детскосельский» в Городокском районе.