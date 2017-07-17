ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новейший МиГ-35, ПАК ФА и Су-30СМ: что показали на авиасалоне "МАКС-2017"

18.07.2017 20:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На территории аэродрома ЛИИ им М.М. Громова в Жуковском стартовал Международный аэрокосмический салон «МАКС-2017». На нем впервые показали новейший российский истребитель поколения 4++ МиГ-35, выступление пары истребителей пятого поколения ПАК ФА и пилотажной группы знаменитых русских «Витязей» на новеньких Су-30СМ. Информационным агентством Reuters был опубликован фоторепортаж с открытия авиасалона.


Пара ПАК ФА исполнил фигуры высшего пилотажа и показала элементы воздушного боя.
истребитель пятого поколения ПАК ФА обладает сверхманевренностью. Вражеским радарам его непросто обнаружить, а сам Т-50 способен видеть стелс-истребители противника. Антенны его РЛС и других электронных систем рассеяны по обшивке, создавая единое поле зрения. Фото: Reuters

Двухместный многоцелевой тяжелый истребитель Су-30 может развивать максимальную скорость в 2125 км/ч, несет боевую нагрузку в 8 тонн (способен применять широкую номенклатуру бомб и ракет), вооружен для ближнего боя 30-мм пушкой. Фото: Reuters

Новейший истребитель поколения 4++ МиГ-35 может сопровождать от 10 до 30 целей, работает не только по поверхности земли, но и по морю. Самолет оснащен двигателями с отклоняемым вектором тяги, позволяющими самолету резко менять направление движения в воздухе, давая важное преимущество в ближнем бою. Фото: Reuters

По ряду летно-технических характеристик самолет-амфибия Бе-200 не имеет аналогов в мире. Он может взлетать как с сухопутных аэродромов, так и с водоёмов при высоте волны до 1,2 метра. Фото: Reuters

Двухместный фронтовой ббомбардировщик Су-34 способен развивать скорость до 1,9 тысячи километров в час, а его боевой радиус составляет около 1,1 тысячи километров. Бомбардировщик вооружен 30-миллиметровой пушкой ГШ-30−1 и имеет 12 точек подвески для вооружения общей массой до восьми тонн. Фото: Reuters

Вертолеты Ми-26 и Ми-8. Ми-26 — самый большой серийный транспортный вертолет в мире. Максимальная взлетная масса российской машины — 56 тонн, это абсолютный рекорд среди вертолетов. Фото: Reuters

Читайте также: Генералы за штурвалами: как лучшая авиабаза страны готовится к параду

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все лучшие самолеты России на одном авиасалоне.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белоруски заняли третье место в эстафете на ЧЕ по современному пятиборью в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика