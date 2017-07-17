Новейший МиГ-35, ПАК ФА и Су-30СМ: что показали на авиасалоне "МАКС-2017"
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На территории аэродрома ЛИИ им М.М. Громова в Жуковском стартовал Международный аэрокосмический салон «МАКС-2017». На нем впервые показали новейший российский истребитель поколения 4++ МиГ-35, выступление пары истребителей пятого поколения ПАК ФА и пилотажной группы знаменитых русских «Витязей» на новеньких Су-30СМ. Информационным агентством Reuters был фоторепортаж с открытия авиасалона. опубликован Пара ПАК ФА исполнил фигуры высшего пилотажа и показала элементы воздушного боя.
истребитель пятого поколения ПАК ФА обладает сверхманевренностью. Вражеским радарам его непросто обнаружить, а сам Т-50 способен видеть стелс-истребители противника. Антенны его РЛС и других электронных систем рассеяны по обшивке, создавая единое поле зрения. Фото: Reuters Двухместный многоцелевой тяжелый истребитель Су-30 может развивать максимальную скорость в 2125 км/ч, несет боевую нагрузку в 8 тонн (способен применять широкую номенклатуру бомб и ракет), вооружен для ближнего боя 30-мм пушкой. Фото: Reuters Новейший истребитель поколения 4++ МиГ-35 может сопровождать от 10 до 30 целей, работает не только по поверхности земли, но и по морю. Самолет оснащен двигателями с отклоняемым вектором тяги, позволяющими самолету резко менять направление движения в воздухе, давая важное преимущество в ближнем бою. Фото: Reuters По ряду летно-технических характеристик самолет-амфибия Бе-200 не имеет аналогов в мире. Он может взлетать как с сухопутных аэродромов, так и с водоёмов при высоте волны до 1,2 метра. Фото: Reuters Двухместный фронтовой ббомбардировщик Су-34 способен развивать скорость до 1,9 тысячи километров в час, а его боевой радиус составляет около 1,1 тысячи километров. Бомбардировщик вооружен 30-миллиметровой пушкой ГШ-30−1 и имеет 12 точек подвески для вооружения общей массой до восьми тонн. Фото: Reuters Вертолеты Ми-26 и Ми-8. Ми-26 — самый большой серийный транспортный вертолет в мире. Максимальная взлетная масса российской машины — 56 тонн, это абсолютный рекорд среди вертолетов. Фото: Reuters
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