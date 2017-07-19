Нет - колбасе, да - вину. Почему секреты долголетия людей, доживших до 100 лет, не имеют значения

У людей, перешагнувших 100- или 110-летний рубеж, принято спрашивать о секретах долголетия, хотя часто эти секреты не только имеют мало общего со здоровым образом жизни, но и не влияют на собственно долголетие. GO.TUT.BY собрал «рецепты долгой жизни», которыми делились долгожители, и выяснил, почему к ним не стоит прислушиваться.
В 1997 году скончалась француженка Жанна Кальман. Она считается самым старым человеком из когда-либо живущих на Земле — ей было 122 года. Кальман дожила до такого преклонного возраста, хотя никогда серьезно не следила за здоровьем. Она съедала почти килограмм шоколада в неделю, любила красное вино и курила до 118 лет.
Итальянка Эмма Морано, которая умерла в апреле 2017 года в возрасте 117 лет, считала секретом долгой жизни употребление трех яиц в день, рубленое мясо и одиночество.
Вайолет Браун с Ямайки, которой тоже 117 лет и которая после смерти Морано была признана старейшим человеком в мире, утверждает, что прожила так долго, потому что не ест свинину и курятину и не пьет традиционный ямайский алкоголь — ром.
Сюзанна Джонсрассказывала журналистам, что прожила долгую жизнь благодаря ежедневному 10-часовому сну и отсутствию вредных привычек: они никогда не пила, не курила и (хоть это и не вредная привычка) не красилась. При этом рацион Джонс нельзя было назвать здоровым: бабушка каждый день завтракала яичницей и четырьмя полосками бекона. Он умерла в 2016 году в 116 лет.
Еще одной любительницей бекона была 105-летняя Перл Кантрелл из Техаса. «Тяжелая работа и бекон», — так описывала старушка свой секрет долголетия. Она умерла в феврале 2014 года, не дожив месяц до 106-летия.
121-летняя жительница Астраханской области России Танзиля Бисембеева, по словам родственников, залогом здоровья называет горячую баню (непременно раз в неделю) и молоко со своего подворья.
В 2015 году Елизабет Салливан из штата Техас, которой на тот момент было 104 года, в интервью местному каналу призналась, что в 60 лет пристрастилась к газировке Dr. Pepper, и с тех пор пьет по 3 банки в день. «Каждый доктор говорит, что это меня убьет. Но доктора умирают, а я нет, значит, где-то должна быть ошибка», — резюмировала бабушка.
Уроженка штата Миссисипи Агнес Фентон на свое 105-летие сообщила, что на протяжении 70 лет выпивала по 3 банки пива и стакану виски каждый день. А любимая еда долгожительницы — куриные крылышки, зеленые бобы и сладкий картофель.
О том, что живущей в крайней бедности в перуанских Андах старушке Филомене Мендоза 116 лет, узнали, когда она в очередной раз вышла из своей деревушки, чтобы забрать пособие. Синьора Мендоза рассказала, что всю жизнь готовила только то, что росло у нее на огороде, ела картофель, бобы, козий сыр и пила козье молоко.
Американка Флоренс Беарс из штата Мэн, отметившая столетний юбилей 6 июля 2017 года, объяснила журналисту канала WCSH-TV, что никогда не ела вареную колбасу. «Люблю вино, — добавила она. — Не забирайте его у меня».
Из написанного выше можно сделать вывод, что привычки многих долгожителей далеки от здоровых. Действительно, многочисленные ученые, которые исследовали феномен людей, живущих дольше 100 и даже 110 лет, не нашли корреляции между долгой жизнью и здоровой жизнью.
«Обычные рекомендации для здоровой жизни — не курить, не пить, заниматься спортом, сбалансированно питаться и контролировать вес — подходят для нас, обычных людей, но не для них», — объяснял немецкому изданию Spiegel online израильский врач Нил Барзилай, глава Института исследования старения. 37% людей, доживших до 100 лет и принявших участие в исследованиях Института, по их словам, к 70 годам имели лишний вес, еще 37% курили в среднем 30 лет, 20% никогда не занимались спортом.
Барзилай не считает, что это повод забыть о здоровом образе жизни: «Благодаря ему кто-то умрет не в 75, а в 85 лет». Но чтобы дожить до 100, нужно иметь специфическое сочетание генов. «Эти люди стареют медленнее. Они умирают от тех же заболеваний, что и обычные люди, но на 30 лет позже и не болея долго», — говорит Барзилай.
При этом ученые говорят, что одного гена, отвечающего за долгожительство, нет — есть сочетание генов. «Это не просто счастливый случай, а 8 или 9 счастливых случаев», — объяснил изданию U.S.News доктор Майкл Грециус, доцент кафедры неврологии и неврологических наук Стэнфордской медицинской школы.
Если забыть про гены, что обычный человек может сделать, чтобы прожить дольше? Кроме таких объективных характеристик, как хорошее здоровье, стоит учитывать «социальные» факторы и стрессоустойчивость. Как рассказал изданию Huffington Post Петер Мартин, геронтолог из Института Айовы, долгожители — психологически устойчивые, общительные люди, которых не так легко заставить волноваться.
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