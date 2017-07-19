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Гуренко после разгрома "Работничков": Чем больше создаем моментов, тем больше не реализовываем
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал
— По игре задачу выполнили. Прошли в следующий раунд. Фрагментами показали очень хороший футбол. Создали много опасных моментов. Три из них реализовали. Я считаю, что прошла та команда, которая была сильнее. К ребятами больших вопросов нет.
Да, дали сопернику создать несколько ситуаций, но надо понимать, что это достаточно квалифицированная команда. Там есть ряд очень быстрых и техничных игроков. Но мы играли на своих плюсах. Поэтому я рад. Двигаемся дальше и готовимся к киприотам.
— Это лучший матч «Динамо» под вашим руководством?
— Я думаю, что лучший матч впереди.
— Из тех, что были.
— Я бы не сказал. Было много хороших матчей. По эмоциям, может быть. Не знаю. Мне кажется, что мы прибавляем от игры к игре. Это для меня важно. Нельзя жить сегодняшним или прошедшим — надо жить будущим. Надеюсь, наши лучшие матчи будут впереди.
— Проблема реализации сильно волнует вас?
— Понимаете, чем больше мы создаем моментов, тем больше их не реализовываем. Это закономерность. Когда ты создаешь три момента и забиваешь два гола, все говорят: «Хорошая реализация». Но когда ты создаешь десять моментов, а забиваешь три… Для меня сейчас важно, что мы создали десять и три реализовали. Это хорошо. Ребята бегут, ребята предлагают себя, выполняют тренерскую установку. А голы будут. Я считаю, что должен быть баланс. 3:0 — хороший результат и хороший баланс.
— Что скажете по Хващинскому? У него какая-то катастрофа с реализацией.
— Я могу только похвалить его. Он выполнил большой объем работы, отработал в оборонительном плане, предлагал себя. Вы думаете, так просто создать момент? Чтобы создать момент, то в первую очередь надо хотя бы добежать до штрафной. А если он туда вбегает и создает моменты для себя, я могу только сказать, что он молодец.
— Создание моментов ничего не стоит без реализации.
— Голы придут. Важно, что у него есть моменты. У вас, видите, моментов нет, а у него есть (смеется).
— У вас было желание выйти на поле и помочь команде? Если да, то в какой момент?
— У меня тоже момента не было (смеется).
— Не пора ли Галовичу поменять фамилию на майке на «Голович»? Стабильно забивает голы.
— Давайте мы не будем говорить, стабильно или нестабильно. Молодец. Мы очень много отрабатываем стандарты на тренировках. Если вы заметили, в этой игре практически каждый стандарт был опасен. Это уже хороший момент. Будем двигаться потихоньку. Мелкими шажочками, но вперед.
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Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко прокомментировал разгром македонских "Работничков", обеспечивший белорусской команде пропуск в 3-й раунд...
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