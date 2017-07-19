Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал разгром македонских «Работничков» , обеспечивший белорусской команде пропуск в 3-й раунд квалификации Лиги Европы.



Сергей Гуренко. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— По игре задачу выполнили. Прошли в следующий раунд. Фрагментами показали очень хороший футбол. Создали много опасных моментов. Три из них реализовали. Я считаю, что прошла та команда, которая была сильнее. К ребятами больших вопросов нет.

Да, дали сопернику создать несколько ситуаций, но надо понимать, что это достаточно квалифицированная команда. Там есть ряд очень быстрых и техничных игроков. Но мы играли на своих плюсах. Поэтому я рад. Двигаемся дальше и готовимся к киприотам.

— Это лучший матч «Динамо» под вашим руководством?

— Я думаю, что лучший матч впереди.

— Из тех, что были.

— Я бы не сказал. Было много хороших матчей. По эмоциям, может быть. Не знаю. Мне кажется, что мы прибавляем от игры к игре. Это для меня важно. Нельзя жить сегодняшним или прошедшим — надо жить будущим. Надеюсь, наши лучшие матчи будут впереди.

— Проблема реализации сильно волнует вас?

— Понимаете, чем больше мы создаем моментов, тем больше их не реализовываем. Это закономерность. Когда ты создаешь три момента и забиваешь два гола, все говорят: «Хорошая реализация». Но когда ты создаешь десять моментов, а забиваешь три… Для меня сейчас важно, что мы создали десять и три реализовали. Это хорошо. Ребята бегут, ребята предлагают себя, выполняют тренерскую установку. А голы будут. Я считаю, что должен быть баланс. 3:0 — хороший результат и хороший баланс.

— Что скажете по Хващинскому? У него какая-то катастрофа с реализацией.

— Я могу только похвалить его. Он выполнил большой объем работы, отработал в оборонительном плане, предлагал себя. Вы думаете, так просто создать момент? Чтобы создать момент, то в первую очередь надо хотя бы добежать до штрафной. А если он туда вбегает и создает моменты для себя, я могу только сказать, что он молодец.

— Создание моментов ничего не стоит без реализации.

— Голы придут. Важно, что у него есть моменты. У вас, видите, моментов нет, а у него есть (смеется).

— У вас было желание выйти на поле и помочь команде? Если да, то в какой момент?

— У меня тоже момента не было (смеется).

— Не пора ли Галовичу поменять фамилию на майке на «Голович»? Стабильно забивает голы.

— Давайте мы не будем говорить, стабильно или нестабильно. Молодец. Мы очень много отрабатываем стандарты на тренировках. Если вы заметили, в этой игре практически каждый стандарт был опасен. Это уже хороший момент. Будем двигаться потихоньку. Мелкими шажочками, но вперед.