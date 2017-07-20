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Беларусь обратилась в Google с просьбой удалить информацию, угрожающую национальной безопасности
Во втором полугодии 2016 года белорусские чиновники обратились в компанию Google с запросом об удалении информации. Это следует из «отчета о прозрачности»,
В запросе речь шла о трех видео, размещенных на YouTube. Компания не раскрывает информацию о том, что это были за ролики. Удалить их просили по причине, связанной с национальной безопасностью.
Google не указывает, какое именно ведомство к ним обратилось, однако отмечает, что это были представители исполнительной власти. Запрос удовлетворен не был.
«Есть много причин, по которым мы могли не удалить контент в ответ на запрос, — объясняет компания. — Некоторые просьбы недостаточно конкретны, чтобы мы поняли, чего хочет правительство (например, в запросе не указано ни одной URL-ссылки). Другие связаны с утверждениями о клевете посредством неофициальных писем правительственных учреждений, а не судебных распоряжений».
Представители белорусской исполнительной обращались в компанию и раньше. Один запрос в Google пришел в первой половине 2016 года и касался одного видео на YouTube, связанного с насилием. Тогда видео удалили.
Судя по документу, во второй половине 2016 года мировым лидером по количеству запросов в Google на удаление контента
9,5 тысяч были запросов из России были связаны с национальной безопасностью и еще 540 — с критикой представителей власти. Также среди причин, по которым российские чиновники писали в Google, были пропаганда суицида, клевета и географические разногласия. Компания удовлетворила 72% всех обращений.
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В запросе речь шла о трех видео, размещенных на YouTube.
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