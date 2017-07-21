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Пожар в оздоровительном лагере под Витебском: дети были на дискотеке
22.07.2017 13:32 — Разное | Sputnik Беларусь
Витебские спасатели буквально в канун своего профессионального праздника ликвидировали пожар в детском летнем оздоровительном лагере "Магистраль", который находится в ведении УП "Витебское отделение БЖД" и расположен недалеко от областного центра в деревне Малые Летцы. Стоит особо отметить роль 26-летнего сторожа лагеря, который обнаружил очаг возгорания и до приезда спасателей принял необходимые меры по его ликвидации. Обстоятельства происшествия комментирует официальный представитель Витебского областного УМЧС Марина Фандо.
"В оздоровительном лагере "Магистраль произошло возгорание в одной из комнат. По предварительной версии, причиной возгорания явилось нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Возгорание заметил сторож. Никто не пострадал, дети находились на дискотеке. Сторож получил незначительное отравление продуктами горения и госпитализирован", – сообщила Фандо.
Комментарий Официального представителя Витебского УМЧС слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель Витебского УМЧС Марина Фандо прокомментировала радио Sputnik Беларусь происшествие в детском оздоровительном лагере.
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