Пожар в оздоровительном лагере под Витебском: дети были на дискотеке

Пожар в детском лагере: сторож отреагировал вовремя /

Витебские спасатели буквально в канун своего профессионального праздника ликвидировали пожар в детском летнем оздоровительном лагере "Магистраль", который находится в ведении УП "Витебское отделение БЖД" и расположен недалеко от областного центра в деревне Малые Летцы. Стоит особо отметить роль 26-летнего сторожа лагеря, который обнаружил очаг возгорания и до приезда спасателей принял необходимые меры по его ликвидации. Обстоятельства происшествия комментирует официальный представитель Витебского областного УМЧС Марина Фандо.

"В оздоровительном лагере "Магистраль произошло возгорание в одной из комнат. По предварительной версии, причиной возгорания явилось нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Возгорание заметил сторож. Никто не пострадал, дети находились на дискотеке. Сторож получил незначительное отравление продуктами горения и госпитализирован", – сообщила Фандо.

Комментарий Официального представителя Витебского УМЧС слушайте на радио Sputnik Беларусь.