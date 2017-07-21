Путин и Трамп провели две встречи на полях саммита G20 в Гамбурге, затем у них состоялся краткий разговор за ужином, которую в СМИ окрестили как третью встречу.

По словам Лаврова, президенты поговорили буквально несколько минут и пожали друг другу руки. Он также отметил, что на ужине Путин сидел рядом с Меланьей Трамп, и именно поэтому главы государств встретились еще раз.