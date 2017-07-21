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Лавров о "тайной" встрече Путина и Трампа: просто пожали друг другу руки
22.07.2017 14:22 — Разное | Sputnik Беларусь
Путин и Трамп провели две встречи на полях саммита G20 в Гамбурге, затем у них состоялся краткий разговор за ужином, которую в СМИ окрестили как третью встречу.
По словам Лаврова, президенты поговорили буквально несколько минут и пожали друг другу руки. Он также отметил, что на ужине Путин сидел рядом с Меланьей Трамп, и именно поэтому главы государств встретились еще раз.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как произошла так называемая третья встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина....
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