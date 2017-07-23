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Сервис Airbnb стал предлагать люксовые виллы по всему миру
Сервис по аренде бюджетного жилья Airbnb планирует выходить на рынок люксовой недвижимости, сообщает Bloomberg. Компания будет предоставлять в аренду пентхаусы, особняки и замки. Каждый дом пройдет предварительный осмотр на соответствие заявленным критериям.
До конца 2017 года сервис работает в тестовом режиме. Но тестовый режим предполагает стандартное бронирование.
Airbnb рекламирует новую услугу с помощью знаменитостей. Так, недавно Бейонсе воспользовалась услугами компании, чтобы найти дом в Санта-Кларе стоимостью $ 10 000 за ночь, а Селена Гомес арендовала особняк в Малибу за $ 3750 в сутки.
Есть предложения и более доступных вариантов. В Португалии виллу в рустикальном стиле на 9 человек предлагают за 348 долларов за ночь. Выходит не дороже, чем в отеле.
В начале этого года Airbnb приобрели своего конкурента из премиум-сегмента — канадский сервис Luxury Retreats, который сдает в аренду особняки по всему миру.
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