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Сервис Airbnb стал предлагать люксовые виллы по всему миру

24.07.2017 12:47 — Разное | Tut.by  
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Сервис по аренде бюджетного жилья Airbnb планирует выходить на рынок люксовой недвижимости, сообщает Bloomberg. Компания будет предоставлять в аренду пентхаусы, особняки и замки. Каждый дом пройдет предварительный осмотр на соответствие заявленным критериям.

До конца 2017 года сервис работает в тестовом режиме. Но тестовый режим предполагает стандартное бронирование.


Villa Amarilla in Anguilla, Island Harbour, Ангилья, 2100 долларов за сутки. Фото: Airbnb

Вилла рассчитана на 10 гостей — в ней пять спален. Фото: Airbnb

Airbnb рекламирует новую услугу с помощью знаменитостей. Так, недавно Бейонсе воспользовалась услугами компании, чтобы найти дом в Санта-Кларе стоимостью $ 10 000 за ночь, а Селена Гомес арендовала особняк в Малибу за $ 3750 в сутки.

Есть предложения и более доступных вариантов. В Португалии виллу в рустикальном стиле на 9 человек предлагают за 348 долларов за ночь. Выходит не дороже, чем в отеле.


Penafiel, Porto, Португалия. Фото: Airbnb

Penafiel, Porto, Португалия. Фото: Airbnb

В начале этого года Airbnb приобрели своего конкурента из премиум-сегмента — канадский сервис Luxury Retreats, который сдает в аренду особняки по всему миру.

 
 
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