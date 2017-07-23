В крупной сети шинных центров в Беларуси начали принимать биткоины. Вероятно, что это первая возможность расплатиться криптовалютой в нашей стране.





— С сегодняшнего дня мы принимаем биткоины, — подтвердила директор магазина Инна Самович. — Это достаточно распространенная практика во многих странах. В Беларуси большое количество программистов либо занимается майнингом, либо получает небольшие доходы в криптовалютах. Мы понимаем, что это та ниша, которую мы можем заполнить.

Чтобы соблюсти все требования белорусского законодательства, в компании определили, что за 1% стоимости товара или услуги клиент рассчитается белорусскими деньгами, а 99% стоимости ему предложат оплатить биткоинами.

— Несколько клиентов задавали нам вопрос: «А если с товаром какие-то проблемы, а у меня в чеке указан только 1% стоимости?» Да, по законодательству мы должны будем вернуть 1%. Но мы не только что возникший интернет-магазин, а компания, которая существует на рынке больше десять лет. Если появятся отзывы о том, что клиент расплатился биткоинами, а мы предоставили ему некачественный товар и не хотим возвращать деньги, для нашей репутации это будет хуже, чем если бы мы совсем не принимали криптовалюту.

В компании добавляют, что «не преследуют цели уйти от налогов».

— Последнее, что нам нужно, это какие-то проблемы. Потому в сведения о доходах будем включать 100% сумму полученного дохода, несмотря на то, что 99% пришли в виде «фантиков» — именно так для белорусского законодательства сейчас выглядит любая криптовалюта. Криптовалюты сейчас — это серый рынок: и не разрешено, и не запрещено. Но чем больше в Беларуси появится компаний, которые принимают криптовалюту, тем быстрее мы придем к ее легализации.

В компании сообщили, что у них уже есть первый заказ: мужчина захотел расплатиться биткоинами за шины.