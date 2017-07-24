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В недрах Луны нашли воду

25.07.2017 10:03 — Разное | Tut.by  
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Международный коллектив планетологов установил, что в недрах Луны есть вода. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience, кратко о нем сообщает Lenta.ru.


Специалисты изучили данные, полученные с индийского лунного спутника Chandrayaan-1. При помощи спектрального анализа был определен химический состав древних вулканических отложений на поверхности небесного тела, которые оказались богаты водой.

Наружу вода вместе с вулканическими породами, как полагают ученые, попала из недр Луны в древности. Это доказывает, что они и сейчас ею полны.

Вулканические частицы содержат, по оценкам исследователей, около 0,05 процента (по массе) воды. Специалисты полагают, что вода может быть извлечена и использована в планируемых лунных миссиях.

Ученые не знают точного происхождения воды в недрах земного спутника. Ранее ее следы в небесном теле были обнаружены миссиями Apollo, в ходе которых на Землю доставлялись образцы грунта. Кроме того, водяной лед содержится в затемненных кратерах на полюсах Луны.

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Наружу вода вместе с вулканическими породами, как полагают ученые, попала из недр Луны в древности.

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