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Российские банки запустят идентификацию клиентов по селфи

25.07.2017 12:59 — Разное | Tut.by  
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Российские банки собираются внедрить идентификацию клиентов по селфи. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей Сбербанка, ВТБ 24, СМП-банка и Росбанка. Бинбанк, Ситибанк и «Ак Барс» также рассматривают возможность запуска подобной системы.

По словам банкиров, нововведение позволит проводить удаленную проверку граждан при любых операциях — от подачи заявки на кредит до работы с текущими счетами. Клиентам разрешат отправить по электронной почте селфи и фотографию паспорта, что позволит им не приезжать в отделение.

Эксперты по кибербезопасности сообщили, что использование снимков, полученных с недорогих смартфонов или улучшенных с помощью редакторов изображений, чревато проблемами при проверках клиентов. Они не исключают, что мошенники смогут подобрать фотографии с похожими лицами.

10 июля в одном из офисов Сбербанк установил банкомат с технологией распознавания лиц.

В конце мая зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что финансовая организация тестирует роботов, которые будут идентифицировать клиентов по лицу, узнавать и запоминать их в нескольких ракурсах.

В марте президент Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитное учреждение работает над технологией идентификации клиентов по движению губ.

 
 
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Клиентам разрешат отправить по электронной почте селфи и фотографию паспорта, что позволит им не приезжать в отделение.

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