Гибкую систему оплаты труда в Беларуси применяют лишь 10% некоммерческих организаций





За 5 лет число организаций, применяющих гибкую систему оплаты труда выросло больше чем в 45 раз

Около 10% коммерческих организаций Беларуси применяют гибкие системы оплаты труда, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Министерства труда и социальной защиты.

Так, если на 1 января 2012 года гибкие системы оплаты труда применяли всего 288 коммерческих организаций (0,23% от общего количества), то спустя 4 года, на 1 января 2016 года - свыше 10 тыс. организаций (7,1%), а на 1 июля 2017 года - более 13 тыс. организаций (9,1%). Наибольшее их количество расположено в Гомельской и Брестской областях - 15,3% и 14% соответственно, наименьшее - в Минске (4,4%).

Директивой №4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь» и указом №181 «О некоторых мерах по совершенствованию государственного регулирования в области оплаты труда» субъектам предпринимательской деятельности с 1 июня 2011 года предоставлено право самостоятельно принимать решение о выборе любой системы оплаты труда - как с применением Единой тарифной сетки (ЕТС), так и без ее применения.

В настоящее время в области оплаты труда сняты практически все ограничения, предоставлены широкие возможности в использовании различных систем оплаты труда, подчеркнули в министерстве. Тарифную сетку, разработанную в самой коммерческой организации, применяют 5121 субъект хозяйствования (39,3% от применяющих гибкие системы оплаты труда); комиссионные системы оплаты труда - 2312 (17,7%); плавающие оклады - 795 (6,1%); грейды - 53 организации (0,4%).

Количество организаций коммунальной формы собственности, применяющих новые системы оплаты труда, с начала года увеличилось на 0,4%. Минтруда и соцзащиты постоянно проводит работу по оказанию методической помощи и правовому просвещению специалистов организаций в области оплаты труда, по обучению и распространению передового опыта.