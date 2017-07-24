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Провоз мобильных телефонов в самолетах российских авиакомпаний могут сделать платным
25.07.2017 14:35 — Разное | Ежедневник
Комитет по экономической политике поддержал новые авиационные правила несмотря на то, что Совет Федерации уверен, что такая мера приведет к подорожанию билетов
Новые авиационные правила, предложенные Минтрансом, предполагают введение дополнительной платы за провоз в самолете верхней одежды, зонтов, ноутбуков, мобильных телефонов, фотоаппаратов и видеокамер, если их вес не укладывается в вес бесплатной ручной клади, сообщает
При этом новые правила предусматривают, что установленный авиакомпанией вес ручной клади не должен быть меньше пяти килограммов.
Бесплатно по-прежнему можно будет провезти дамские сумки, портплед с костюмом и детское питание для ребенка. Эти вещи не будут учитывать при расчете веса ручной клади.
Пассажиры, купившие возвратные билеты, смогут бесплатно взять с собой не менее десяти килограммов багажа. При этом авиакомпании обязаны сообщать об условиях перевозки вещей до покупки билета на самолет.
Проект изменений в федеральные авиационные правила был размещен на сайте regulation.gov.ru. Предполагается, что они вступят в силу после одобрения Советом Федерации и подписания президентом закона об отмене провоза бесплатного багажа в случае покупки невозвратного авиабилета.
Накануне комитеты по экономической политике и законодательству Совфеда отклонили документ, отметив, что введение нормы о платном багаже может привести к удорожанию билетов. Позднее комитет по экономической политике все же поддержал законопроект.
Также ряд сенаторов предложил отложить обсуждение документа из-за отсутствия на него отзывов общественных организаций. Ранее законопроект одобрила Госдума.
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Комитет по экономической политике поддержал новые авиационные правила несмотря на то, что Совет Федерации уверен, что такая мера приведет к подорожанию билетов
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