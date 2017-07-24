ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиция отследила директора, заправлявшего чужие машины за счет фирмы

25.07.2017 15:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Предполагается, что руководитель предприятия, у которого была служебная топливная карта, заправлял свой автомобиль, а также членов семьи и нужных ему людей за счет фирмы, в течение полутора лет, сообщили Sputnik во вторник в УВД Миноблисполкома.

Милиция отследила директора, заправлявшего чужие машины за счет фирмы
© Sputnik / Виктор Толочко
Заместитель главбуха Кричевской СШ доначислила себе $2,8 тыс. зарплаты

"Он назначал встречу на бензозаправке этим людям, приезжал сам и прямо, что называется, не отходя от кассы, заливал им полный бак", — рассказали правоохранители.

Похищенное топливо в документах указывалось как израсходованное лесозаготовительной техникой. Для того, чтобы в документах было все выглядело в порядке, подозреваемый также заправлял и машину бухгалтера предприятия. Всего было похищено десять тонн топлива, из которых более семи тысяч — дизельное и около 2,5 тыс. тонн бензина. Ущерб предприятию нанесен в размере около шести тысяч долларов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, директору грозит до десяти лет лишения свободы. В рамках расследования оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы факты заправки чужих автомобилей фигурантом дела.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оперативники вычислили директора одного из лесозаготовительных предприятий Стародорожского района, который похитил более десяти тонн топлива. Смотрите на видео,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Провоз мобильных телефонов в самолетах российских авиакомпаний могут сделать платным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика