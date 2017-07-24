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Милиция отследила директора, заправлявшего чужие машины за счет фирмы
25.07.2017 15:04 — Разное | Sputnik Беларусь
Предполагается, что руководитель предприятия, у которого была служебная топливная карта, заправлял свой автомобиль, а также членов семьи и нужных ему людей за счет фирмы, в течение полутора лет, сообщили Sputnik во вторник в УВД Миноблисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Он назначал встречу на бензозаправке этим людям, приезжал сам и прямо, что называется, не отходя от кассы, заливал им полный бак", — рассказали правоохранители.
Похищенное топливо в документах указывалось как израсходованное лесозаготовительной техникой. Для того, чтобы в документах было все выглядело в порядке, подозреваемый также заправлял и машину бухгалтера предприятия. Всего было похищено десять тонн топлива, из которых более семи тысяч — дизельное и около 2,5 тыс. тонн бензина. Ущерб предприятию нанесен в размере около шести тысяч долларов.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, директору грозит до десяти лет лишения свободы. В рамках расследования оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы факты заправки чужих автомобилей фигурантом дела.
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Оперативники вычислили директора одного из лесозаготовительных предприятий Стародорожского района, который похитил более десяти тонн топлива. Смотрите на видео,...
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