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Эрдоган заявил о принципиальном соглашении о поставке С-400 в Турцию

25.07.2017 22:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июл – Sputnik. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о подписании с Россией документов по поставке зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщил Sputnik Türkiye во вторник.

Эрдоган заявил о принципиальном соглашении о поставке С-400 в Турцию
© Sputnik Илья Питалев
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"Мы с Россией сделали необходимые шаги, подписи поставлены, надеюсь, мы увидим С-400 в нашей стране. И будем вести их совместное производство", – сказал Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей "Партии справедливости и развития".

В Кремле воздержались от комментариев в связи с появлением информации о заключении Москвой и Анкарой документа на поставку зенитно-ракетных комплексов.

Согласно информации, полученной Sputnik от источников в турецких властях, пожелавших остаться неназванными, Турция и Россия подписали не окончательное, а принципиальное соглашение по поставкам систем ПВО С-400. 

Источник в комментарии Sputnik Türkiye рассказал, что "договор подписан не был, но были поставлены подписи под принципиальным соглашением", о котором в своем заявлении говорил Эрдоган.

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. До настоящего времени контракт на поставку систем С-400 "Триумф", пока не имеющих аналогов в мире, был заключен лишь с Китаем.

 
Теги: Минск
 
 
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До настоящего времени контракт на поставку систем С-400 "Триумф", пока не имеющих аналогов в мире, был заключен лишь с Китаем.

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