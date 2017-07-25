Эрдоган заявил о принципиальном соглашении о поставке С-400 в Турцию

МИНСК, 25 июл – Sputnik. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о подписании с Россией документов по поставке зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщил Sputnik Türkiye во вторник.



© Sputnik Илья Питалев РФ может отказаться от шасси МЗКТ для С-400 в пользу отечественного

"Мы с Россией сделали необходимые шаги, подписи поставлены, надеюсь, мы увидим С-400 в нашей стране. И будем вести их совместное производство", – сказал Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей "Партии справедливости и развития".

В Кремле воздержались от комментариев в связи с появлением информации о заключении Москвой и Анкарой документа на поставку зенитно-ракетных комплексов.

Согласно информации, полученной Sputnik от источников в турецких властях, пожелавших остаться неназванными, Турция и Россия подписали не окончательное, а принципиальное соглашение по поставкам систем ПВО С-400.

Источник в комментарии Sputnik Türkiye рассказал, что "договор подписан не был, но были поставлены подписи под принципиальным соглашением", о котором в своем заявлении говорил Эрдоган.

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. До настоящего времени контракт на поставку систем С-400 "Триумф", пока не имеющих аналогов в мире, был заключен лишь с Китаем.