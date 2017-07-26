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Сбой ПО в пункте пропуска «Мядининкай» устранен
Госпонгранкомитет сообщает об устранении сбоя ПО в пункте пропуска «Мядининкай».
На белорусско-литовской границе восстановлено программное обеспечение для таможенного оформления, которое снова проводится автоматически.
О том, что ситуация исправлена, сообщили сотрудники литовский таможни.
Ранее сообщалось, что на литовской стороне
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Госпонгранкомитет сообщает об устранении сбоя ПО в пункте пропуска «Мядининкай». На белорусско-литовской границе восстановлено программное обеспечение для...
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