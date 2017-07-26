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Сбой ПО в пункте пропуска «Мядининкай» устранен

27.07.2017 18:14 — Разное | БДГ  
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Госпонгранкомитет сообщает об устранении сбоя ПО в пункте пропуска «Мядининкай».

На белорусско-литовской границе восстановлено программное обеспечение для таможенного оформления, которое снова проводится автоматически.

О том, что ситуация исправлена, сообщили сотрудники литовский таможни.

Ранее сообщалось, что на литовской стороне произошел сбой программного обеспечения и оформление ведется в ручную, теперь неполадки устранены, и это существенно ускорит процесс оформления и сократит очереди на границе.

 
 
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Госпонгранкомитет сообщает об устранении сбоя ПО в пункте пропуска «Мядининкай». На белорусско-литовской границе восстановлено программное обеспечение для...

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