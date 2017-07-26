Сбой ПО в пункте пропуска «Мядининкай» устранен

Госпонгранкомитет сообщает об устранении сбоя ПО в пункте пропуска «Мядининкай».

На белорусско-литовской границе восстановлено программное обеспечение для таможенного оформления, которое снова проводится автоматически.

О том, что ситуация исправлена, сообщили сотрудники литовский таможни.