Тонкости ремонта генераторов



За нормальную работу электрической системы в автомобиле отвечает генератор. При поломке этого устройства не всегда выгоднее просто заменить его. Профессиональный ремонт генераторов способен полностью восстановить работу устройства.

Отремонтировать можно любые поломки, только в некоторых случаях мастер на СТО посоветует заменить узел полностью. Стоит рассмотреть некоторые важные особенности и стадии восстановления электрической системы автомобиля.

Основные задачи и этапы ремонта генератора





Проверка диодного моста. Деталь отвечает за стабильность выдаваемого напряжения при различных оборотах. Замена подшипников вала. На отечественных устройствах возможен также износ самого вала. Замена якоря из-за сгоревшей обмотки, но в этом случае ремонтные работы не всегда выгодны. Установка нового регулятора напряжения. Для этого даже не потребуется разборка оборудования. Тестирование датчиков, соединений и других деталей, которые необходимы в работе устройства.

С чего начать ремонт электрооборудования на авто?





Чтобы ремонт генераторов и стартеров не принес большие расходы, важно выполнить качественную диагностику. Только в этом случае можно определить реальные причины поломки. Самостоятельное вмешательство часто начинается с замены недорогих деталей, но это не гарантирует желаемые результаты.

Также не стоит начинать с разборки вышедшего из строя оборудования. Далеко не всегда этот шаг будет оправданным. Важно провести правильное тестирование и обнаружить поломку.

Почему генераторы перестают давать зарядку?





Плохой заряд батареи сопровождается постоянной или периодической индикацией АКБ на приборной панели автомобиля. Главные причины этой неполадки — регуляторы напряжения. Поломка диодного моста может стать причиной нестабильного напряжения. Если при запуске двигателя без нажатия педали газа на панели не гаснет индикатор АКБ, это является первым свидетельством выхода из строя моста.

Как провести проверку генератора после восстановления?





После заказа услуг специалистам стоит провести качественную проверку. Используйте тестер и померяйте напряжение на выходных контактах оборудования. Допустимы колебания в пределах от 13,5 до 14 В. Именно в этом диапазоне лучше всего заряжается АКБ, работает все электрооборудование автомобиля. Также стоит проверить снижение напряжения под нагрузкой. Достаточно включить кондиционер и ближний свет. Падение не должно быть больше 0,5 В.

Сколько стоит ремонт генераторов в Минске?





Для определения стоимости работ с электрической системой авто стоит обратиться на СТО и провести диагностику. Так вы сможете выяснить реальные причины поломки, уточнить комплект запчастей под замену. После этого можно легко подсчитать расходы и заказать работы по восстановлению техники специалистам. Лучше доверять ремонт генераторов мастерам с хорошим опытом. В среднем, отремонтировать генератор в Минске будет стоить около 30 рублей (без учета запчастей).

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