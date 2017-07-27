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Десятка самых "безработных" и самых "работящих" районов Беларуси
В Беларуси
Выше всего уровень безработицы
Вторую строчку топ-10 самых безработных районов занимает Кричевский (1,3% от экономические активного населения, или 161 нетрудоустроенных), а третье — Оршанский (1,2%, или 794 человек).
Самым «работящим» районом на начало июля был Стародорожский, здесь уровень зарегистрированной безработицы составил 0,1% к экономически активному населению. Не могли найти работу 14 человек.
Вторую строчку по этому показателю занимает Минский районе (0,2%, или 300 безработных), а третью — Миорский (0,3%, или 27 человек).
На 1 июля заявлено 53,8 тысячи вакансий, 56% из них — это рабочие профессии. Коэффициент напряженности на рынке труда упал до 0,6.
Самый высокий уровень безработицы — в Брестской и Витебской областях, самый низкий — в Минске. В Брестской и Витебской областях на одну вакансию претендует один человек, а в Минске — 0,4.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких районах больше всего безработных, а в каких - меньше всего.
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