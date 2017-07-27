В Беларуси остается все меньше безработных: только за июнь их число уменьшилось на 3,3 тысячи человек. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,8% от экономически активного населения. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких районах больше всего безработных, а в каких — меньше всего.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Выше всего уровень безработицы по-прежнему на начало июля был в Молодечненском районе — 1,7% к экономически активному населению, а в численном выражении — 974 человек. Но число нетрудоустроенных в этом районе снижается, на начало мая здесь было 1168 безработных.

Вторую строчку топ-10 самых безработных районов занимает Кричевский (1,3% от экономические активного населения, или 161 нетрудоустроенных), а третье — Оршанский (1,2%, или 794 человек).

Топ-10 самых безработных районов на начало июля район уровень зарегистрированной безработицы, в % число безработных, человек Молодечненский 1,7 974 Кричевский 1,3 161 Оршанский 1,2 794 Лидский 1,2 676 Слуцкий 1,2 491 Березовский 1,2 329 Малоритский 1,2 109 Жлобинский 1,1 549 Полоцкий 1,1 515 Кобринский 1,1 385

Самым «работящим» районом на начало июля был Стародорожский, здесь уровень зарегистрированной безработицы составил 0,1% к экономически активному населению. Не могли найти работу 14 человек.

Вторую строчку по этому показателю занимает Минский районе (0,2%, или 300 безработных), а третью — Миорский (0,3%, или 27 человек).

Топ-10 самых «работящих» районов на начало июля район уровень зарегистрированной безработицы, в % число безработных, человек Стародорожский 0,1 14 Минский 0,2 300 Миорский 0,3 27 Воложинский 0,3 44 Могилевский 0,3 75 Дзержинский 0,3 104 Хотимский 0,4 18 Берестовицкий 0,4 28 Белыничский 0,4 28 Чаусский 0,4 28

На 1 июля заявлено 53,8 тысячи вакансий, 56% из них — это рабочие профессии. Коэффициент напряженности на рынке труда упал до 0,6.

Самый высокий уровень безработицы — в Брестской и Витебской областях, самый низкий — в Минске. В Брестской и Витебской областях на одну вакансию претендует один человек, а в Минске — 0,4.