Эстонец создал робота-граффитиста и раскрасил ТЭЦ в Тарту



© Sputnik/ Станислав Андросик / Артем Бордовский Искусствовед "прошелся" по граффити на Октябрьской

Изобретатель Михкель Йоала из эстонского города Тарту создал необычного робота: аппарат представляет собой машину на колесах с пятью присоединенными баллончиками со спреем. Со слов мастера, робот может создавать полотна до ста метров в высоту.

Чтобы проверить прототип робота-граффитиста в деле, Михкель Йоала занялся росписью трубы ТЭЦ в Тарту. Робот при помощи удерживающих шнуров передвигался по дымоходу туда-обратно и нарисовал белокурую 30-метровую девушку. Героиня держит в руках цветок: по задумке — это экологическое послание, направленное на защиту возобновляемых источников энергии.

"Главное сообщение в этом граффити состоит в том, что человеку нужно больше растений и меньше дымоходов", — сказала Йоала.

Рисунок машина делала при помощи удаленного компьютера, который отправлял роботу сигнал, где и какой цвет следует распылять. Создание граффити на ТЭЦ заняло у робота 14 часов, на рисунок было потрачено 30 банок краски.