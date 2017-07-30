Еврокомиссия выделила на проект Rail Baltica треть запрашиваемой суммы

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Европейская комиссия (ЕК) выделила проекту трансевропейской железной дороги трёх Балтийских стран треть запрошенной в 2017 году финансовой помощи – вместо 313,3 млн евро предоставлена помощь на сумму 110,471 млн евро.

Формально решение было принято Европейской комиссией 25 июля 2017 года. Из выделенных Евросоюзом странам Балтии 110,471 млн евро 98,37 млн евро предназначено Литве, 6,951 млн евро – Латвии, 5,15 млн евро – Эстонии, сообщает BALTNEWS.lt, ссылаясь на публикации в литовских СМИ.

"Литовские железные дороги" в феврале 2017 года сообщали, что общая запрашиваемая тремя странами Балтии сумма достигает 313,млн евро, из них 140,3 млн евро надеялась получить Литва. Деньги должны были использоваться на прокладку ветки в 46,7 км между Каунасом и Паневежисом, а также для оборудования инженерных сетей.

В 2015 и 2016 годах на проект Rail Baltica через общее предприятие выделено 633 млн евро, из этой суммы на будущие работы в Литве предназначено 203 млн евро. Ещё 106 млн евро выделено напрямую "Литовским железным дорогам". По расчётам, общая стоимость всего проекта Rail Baltica для трёх стран Балтии достигнет 5,8 млрд евро.

6 июля 2017 года Еврокомиссия одобрила предложение инвестировать 2,7 миллиарда евро в 152 транспортных европейских проекта. Большая часть этих средств – 1,8 млрд евро – предназначена для развития железнодорожных путей в Европе.

