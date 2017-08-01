В Лидском районе в Немане тонули две школьницы, одну спасти не удалось /

За минувшие сутки на водоемах Гродненской области утонули 2 человека, в том числе, 13-летняя девочка, сообщила собеседница Sputnik.

Информация о том, что на реке Неман в городе Березовка Лидского района утонул ребенок, поступила спасателям днем во вторник, 1 августа. По прибытии к месту вызова спасатели организовали осмотр прибрежной территории и акватории реки.

"Как выяснилось, молодая девушка-студентка и две ее младшие подруги отдыхали на берегу. Девочки решили искупаться и в какой-то момент начали тонуть. Их знакомая с берега стала звать на помощь", — рассказала Живолевская.



© Pixabay Школьница и пенсионер утонули в Гродненской области

Проживающий неподалеку мужчина прыгнул в воду и спас одну из школьниц. Тем временем, ее ровесница скрылась под водой и на поверхности больше не появилась.

Отдых у водоема, к сожалению, не всегда заканчивается благополучно, поэтому необходимо соблюдать правила безопасности, отметила представитель МЧС.

"На водоеме воздержитесь от употребления спиртных напитков. Не забывайте, что крайне опасно плавать и нырять в незнакомых и не оборудованных для отдыха местах", — предупредила Живолевская.

Чаще всего, взрослые гибнут из-за собственной беспечности, а гибель детей — всегда на совести родителей, резюмировала собеседница, добавив, что за малышами нужно наблюдать постоянно и не разрешать им купаться самостоятельно.

Комментарий официального представителя Гродненского областного управления МЧС Натальи Живолевской слушайте на радио Sputnik Беларусь.