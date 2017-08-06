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Демографическая ситуация в Беларуси начнет улучшаться через 5 лет
07.08.2017 10:36 — Разное | Ежедневник
Государству необходимо искать способы стимулирования рождаемости
Государственная демографическая программа себя полностью оправдывает, она реально работает, цитирует мнение доцента кафедры национальной экономики и госуправления БГЭУ Анны Ящук
Анна Ящук, отметила, что тенденция к снижению рождаемости, которая наблюдается в настоящее время, была предсказуемой. Дело в том, что в Беларуси сейчас проживает порядка 14% людей пожилого возраста. По словам эксперта, еще лет 5 демографическая ситуация будет такой же, а затем положение начнет улучшаться.
Анна Ящук также считает, что необходимо искать способы стимулирования рождаемости. В частности, она отметила, что одним из таких способов могло бы стать дополнительное пособие для родителей, которые находятся в декретном отпуске.
Говоря о повышении численности населения Беларуси за счет привлечения мигрантов, эксперт отметила, что хотелось бы, чтобы в страну приезжали высококвалифицированные люди, однако пока этого не наблюдается.
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Государству необходимо искать способы стимулирования рождаемости
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