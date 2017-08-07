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Соревнования по "Квадрату" пройдут в Минске

07.08.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Ассоциация "Белорусская федерация футбола" (АБФФ) выступила организатором первого официального турнира по одной из наиболее популярных уличных игр с футбольным мячом — "Квадрату". Футбольный фестиваль пройдет 19 августа, соревновательной площадкой станет парковка кафе ENZO (улица Октябрьская, 23). Начало в 12:00.

"Турнир будет проходить в личном зачете в двух возрастных категориях: от 8 до 15 лет и от 16 лет и старше. Опытом с участниками поделятся мастера футбольного фристайла, а финал посетят известные белорусские футболисты", — рассказали в пресс-службе АБФФ.

Победитель и его соперники по финалу получат ценные призы и подарки от АБФФ и партнеров, в том числе билеты на ближайшие домашние матчи национальной сборной, игровые майки "Белакрылых" и другие приятные сюрпризы.

Подать заявку на участие можно на сайте АБФФ.

 
 
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Минск примет первый турнир по игре в "Квадрат". Смотрите на видео проморолик, подготовленный АБФФ к предстоящему фестивалю уличного футбола.

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