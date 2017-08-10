У Виктории Азаренко могут отнять сына

Одна из наиболее известных и титулованных в Беларуси спортсменок, теннисистка Виктория Азаренко, может лишиться девятимесячного сына: ее бывший бойфренд обвинил Азаренко в краже ребенка и намерен забрать его в США.

Как стало известно сегодня, Виктория Азаренко разошлась в июле с отцом своего ребенка, американцем Билли Маккингом, однако расставание пары может закончиться неприятной судебной историей: молодой человек намерен добиваться опеки над малышом. Есть информация, что он обвинил Азаренко в краже ребенка, а суд Беверли-Хиллс уже постановил, что ребенка должны вернуть в США в ближайшее время. Отметим, что в марте спортсменка выкладывала в социальной сети фото белорусского паспорта сына.

По некоторым данным, Виктория Азаренко намерена подавать встречный иск о нанесении ей морального вреда и уже наняла для судебных разбирательств известного адвоката Зива Вальнера.

Виктория Азаренко родила сына в декабре прошлого года, а в июне вернулась на корт, выступив на турнире в Мальорке.