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У Виктории Азаренко могут отнять сына

10.08.2017 21:32 — Разное | БДГ  
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Одна из наиболее известных и титулованных в Беларуси спортсменок, теннисистка Виктория Азаренко, может лишиться девятимесячного сына: ее бывший бойфренд обвинил Азаренко в краже ребенка и намерен забрать его в США.

Как стало известно сегодня, Виктория Азаренко разошлась в июле с отцом своего ребенка, американцем Билли Маккингом, однако расставание пары может закончиться неприятной судебной историей: молодой человек намерен добиваться опеки над малышом. Есть информация, что он обвинил Азаренко в краже ребенка, а суд Беверли-Хиллс уже постановил, что ребенка должны вернуть в США в ближайшее время. Отметим, что в марте спортсменка выкладывала в социальной сети фото белорусского паспорта сына.

По некоторым данным, Виктория Азаренко намерена подавать встречный иск о нанесении ей морального вреда и уже наняла для судебных разбирательств известного адвоката Зива Вальнера.

Виктория Азаренко родила сына в декабре прошлого года, а в июне вернулась на корт, выступив на турнире в Мальорке.

 
 
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Одна из наиболее известных и титулованных в Беларуси спортсменок, теннисистка Виктория Азаренко, может лишиться девятимесячного сына: ее бывший бойфренд обвинил...

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