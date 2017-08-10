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Видеофакт: белорусские танкисты ответили российскому механизатору
11.08.2017 16:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Смотрите на видео Sputnik, как танкисты из Борисова с помощью двух танков Т-72 "нарисовали" логотип даже большего размера — 300 на 200 метров. Их работу можно увидеть, пролетая над Борисовом авиарейсом, следующим из Москвы. Координаты расположения логотипа: 54.205397, 28.407674.
© Sputnik/
Свою акцию гвардейцы приурочили не только ко дню рождения компании-разработчика любимой игры World of Tanks, но и к проходящим армейским играм. Таким образом они захотели поддержать своих коллег, которые представляют Республику Беларусь на международном чемпионате по танковому биатлону. Финальные заезды, кстати, пройдут завтра — 12 августа.
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