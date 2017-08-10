ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеофакт: белорусские танкисты ответили российскому механизатору

11.08.2017 16:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Смотрите на видео Sputnik, как танкисты из Борисова с помощью двух танков Т-72 "нарисовали" логотип даже большего размера — 300 на 200 метров. Их работу можно увидеть, пролетая над Борисовом авиарейсом, следующим из Москвы. Координаты расположения логотипа: 54.205397, 28.407674.

Видеофакт: белорусские танкисты ответили российскому механизатору
© Sputnik/
200-метровый логотип на 19-летие

Свою акцию гвардейцы приурочили не только ко дню рождения компании-разработчика любимой игры World of Tanks, но и к проходящим армейским играм. Таким образом они захотели поддержать своих коллег, которые представляют Республику Беларусь на международном чемпионате по танковому биатлону. Финальные заезды, кстати, пройдут завтра — 12 августа.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Военнослужащие Вооруженных сил Республики Беларусь приняли вызов механизатора Юрия Белых из Краснодарского края, который создал логотип World of Tanks размером 216 на 158...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Тест: из чего ваша каша?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика