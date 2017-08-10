Видеофакт: белорусские танкисты ответили российскому механизатору

Смотрите на видео Sputnik, как танкисты из Борисова с помощью двух танков Т-72 "нарисовали" логотип даже большего размера — 300 на 200 метров. Их работу можно увидеть, пролетая над Борисовом авиарейсом, следующим из Москвы. Координаты расположения логотипа: 54.205397, 28.407674.

Свою акцию гвардейцы приурочили не только ко дню рождения компании-разработчика любимой игры World of Tanks, но и к проходящим армейским играм. Таким образом они захотели поддержать своих коллег, которые представляют Республику Беларусь на международном чемпионате по танковому биатлону. Финальные заезды, кстати, пройдут завтра — 12 августа.