МИНСК, 12 авг — Sputnik. Команде Андрея Малахова по программе "Пусть говорят" подписали заявления об увольнении, об этом сообщает РИА Новости.

Рабочей группе проекта "Пусть говорят" на Первом канале подписали заявления об увольнении. При этом сам ведущий эту информацию не подтвердил. Однако продюсер телепередачи Наталия Галькович разместила в своем Instagram видео, на котором она стоит возле Останкино с картонным изображениям Андрея Малахова в руках и просит "подать безработным" еще одну ведущую Первого канала Елену Малышеву.